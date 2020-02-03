Бывший генпрокурор Украины подал в полицию заявление о вмешательстве Байдена в его работу

3 Февр. 2020 2020-02-03T16:18:54+03:00

Ранее он заявил, что перенес две остановки сердца после попыток неизвестных его отравить

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Экс-генпрокурор Украины Виктор Шокин подал заявление в полицию о вмешательстве в его работу Джозефа Байдена. С просьбой расследовать дело о коррупции к украинским властям ранее обращался президент США Дональд Трамп. Этот разговор с Зеленским и стал основанием для демократов, чтобы инициировать процедуру импичмента президента. Трампа обвинили в шантаже, якобы он угрожал Зеленскому не предоставить финансовую военную помощь, если в Украине не возьмутся за дело Байдена. Сам глава Белого дома уверяет, что действовал по закону – его задача бороться с коррупцией. Но оппозиция уверяет – имела место личная выгода, ведь Байден считается главным соперником Трампа на предстоящих выборах.

Агентство «Украинские новости» сообщает, что Виктор Шокин обратился в полицию из-за якобы вмешательства вмешательстве в его работу со стороны бывшего вице-президента США Джозефа Байдена.

Шокин ранее заявлял, что его несколько раз пытались отравить. Произошло это по его словам в Греции. Результатом таких попыток стали проблемы со здоровьем. Бывший украинский генпрокурор пожаловался, что дважды у него останавливалось сердце.

ИСТОЧНИК KP.RU