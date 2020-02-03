Рост ВВП России составил 1,3% за 2019 год

3 Февр. 2020 2020-02-03T16:36:19+03:00

Этот показатель соответствует тому, что прогнозировали в Минэкономразвития

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В Росстате опубликовали первую оценку роста ВВП (Валовой внутренний продукт) за 2019 год. По данным статистиков российская экономика выросла на 1,3 процента. Точно такой же показатель в качестве прогнозируемого озвучивали ранее в Минэкономразвития.

Объем ВВП в 2019 году равен 109 162 млрд.рублей.Из них 45816,9 миллиардов - "валовая прибыль экономики и валовые смешанные доходы", 12200 млрд.рублей - налоги на производство и импорт, 51344 млрд. - оплата труда наемных работников (включая оплату труда и смешанные доходы, не наблюдаемые прямыми статистическими методами).

На рост ВВП повлияло увеличение добавленной стоимости добывающих производств на 2,7%, а также обрабатывающих производств - на 1,6 %.

Ранее Международный валютный фонд (МВФ) прогнозировал рост российской экономики на уровне 1,4 процента, такие показатели по увеличению ВВП отмечали в России несколько лет подряд.

ИСТОЧНИК KP.RU