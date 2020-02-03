Суд арестовал чемпиона России по боксу Кушиташвили
В Москве военный суд арестовал двукратного чемпиона России по боксу в полутяжелом весе Георгия Кушиташвили. Его обвиняют в нападении на росгвардейца и хранении кокаина. Арест производил военный суд, поскольку сейчас Кушиташвили проходит срочную службу в ВДВ России.
Напомним, что 1 февраля в Хамовниках на Фрунзенской набережной спортсмен с другом попытались скрыться от сотрудников Росгвардии
- Их поведение показалось подозрительным сотрудникам вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по городу Москве, - сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе ведомства. - Заметив патрульный автомобиль, мужчины попытались скрыться от стражей порядка в одном из подъездов.
Во время задержания Кушиташвили ударил одного из бойцов Росгвардии в нос. Позже у спортсмена обнаружили кокаин
Сейчас боксёр может получить восемь лет: за хранение наркотиков и нападение на должностное лицо.
ИСТОЧНИК KP.RU