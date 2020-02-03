Суд арестовал чемпиона России по боксу Кушиташвили

3 Февр. 2020 2020-02-03T17:29:26+03:00

Военный суд арестовал двукратного чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили за нападение на Росгвардейца и хранение кокаина Фото: Instagram.com

Приговор спортсмену будет выносить военный суд, поскольку он проходит службу в ВДВ

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В Москве военный суд арестовал двукратного чемпиона России по боксу в полутяжелом весе Георгия Кушиташвили. Его обвиняют в нападении на росгвардейца и хранении кокаина. Арест производил военный суд, поскольку сейчас Кушиташвили проходит срочную службу в ВДВ России.

Напомним, что 1 февраля в Хамовниках на Фрунзенской набережной спортсмен с другом попытались скрыться от сотрудников Росгвардии

- Их поведение показалось подозрительным сотрудникам вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по городу Москве, - сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе ведомства. - Заметив патрульный автомобиль, мужчины попытались скрыться от стражей порядка в одном из подъездов.

Во время задержания Кушиташвили ударил одного из бойцов Росгвардии в нос. Позже у спортсмена обнаружили кокаин

Сейчас боксёр может получить восемь лет: за хранение наркотиков и нападение на должностное лицо.

ИСТОЧНИК KP.RU