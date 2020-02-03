В Минобороны Турции сообщили о нейтрализации 76 сирийских военных
В ходе турецкой операции в провинции Идлиб были нейтрализованы 76 сирийских военнослужащих. Таким был ответ на обстрел позиций турецких войск в Сирии. Об этом сообщил министр обороны Турции Хулуси Акар.
«Мы принимаем все меры в ответ на это нападение. Наши военные поразили 54 цели в Идлибе, нейтрализовали 76 сирийских солдат», - заявил глава военного ведомства Турции.
Как писал сайт kp.ru, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что в результате обстрела турецкой армии в Сирии погибли восемь человек. Среди них пятеро - военнослужащие, еще трое - гражданский персонал. В Министерстве обороны заявили, что турецкие военные нанесли ответный удар и все цели противника были разрушены.
Напомним, ранее турецкий лидер заявил, что Анакара готова возобновить военную операцию в Сирии, если в Идлибе не прекратятся столкновения.
ИСТОЧНИК KP.RU
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