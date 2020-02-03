2020-02-03T20:26:28+03:00
Общество

Китай не передал России штамм коронавируса нового типа

Голикова сообщила, что российские специалисты получают соответствующую информацию из других доступных источников [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Татьяна ГоликоваТатьяна ГоликоваФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Китай не предоставил России штаммы коронавируса нового типа 2019-nCoV, на основе которых можно разработать вакцину. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Я хочу сказать, что наши специалисты работают в этом направлении, китайская сторона не представила нам возможности воспользоваться ее данными в части вакцины и в части штамма», - заявила вице-премьер.

Голикова отметила, что российские эксперты получают соответствующую информацию из других доступных источников, которые имеются сегодня в их распоряжении.

Напомним, о том, что китайские специалисты выделили штаммы коронавируса нового типа, накануне сообщил посол Китая в России.

На данный момент в нашей стране были подтверждены два случая заражения вирусом нового типа: в Забайкалье и Тюменской области. Оба заболевших - граждане Китая, которые прибыли в Россию 26 и 28 января.

Голикова: «Китай не передал России штамм нового коронавируса».Китайская сторона до сих пор не передала России штамм нового коронавируса. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на брифинге, посвященном вопросам профилактики и предупреждения распространения коронавируса в России, в Москве в понедельник

ИСТОЧНИК KP.RU

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