США временно запретят въезд иностранцам, недавно посещавшим Китай
Правительство США приняло решение ввести временный запрет на въезд на территорию страны почти для всех категорий иностранцев, которые в последние две недели посещали Китай. Исключения составляют члены семей американских граждан, а также те, у кого есть вид на жительство в Штатах. Ограничения вступят в силу 2 февраля.
- Президент подписал указ, который временно запрещает въезд в США иностранных граждан, которые представляют риск с точки зрения передачи вируса 2019-nCoV, - заявил министр здравоохранения и социальных служб Алекс Азар.
Ранее в Вашингтоне предположили, что вспышка нового коронавируса приведет к уходу американских компаний из Китая. В КНР раскритиковали это заявление.
- Это недружественные комментарии. Они ни в коей мере не являются проявлением доброй воли, - сказала представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
Политик также добавила, что "друзья познаются в беде". Тем временем, как писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин пожелал выздоровления носителям китайского коронавируса, а также пообещал предоставить при необходимости помощь в борьбе с заболеванием.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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