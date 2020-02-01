2020-02-01T01:28:27+03:00
В мире

США временно запретят въезд иностранцам, недавно посещавшим Китай

Ограничения вступят в силу 2 февраля [видео]
Мария ИГНАТЬЕВА
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США временно запретят въезд иностранцам, недавно бывавшим в КитаеСША временно запретят въезд иностранцам, недавно бывавшим в КитаеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Правительство США приняло решение ввести временный запрет на въезд на территорию страны почти для всех категорий иностранцев, которые в последние две недели посещали Китай. Исключения составляют члены семей американских граждан, а также те, у кого есть вид на жительство в Штатах. Ограничения вступят в силу 2 февраля.

- Президент подписал указ, который временно запрещает въезд в США иностранных граждан, которые представляют риск с точки зрения передачи вируса 2019-nCoV, - заявил министр здравоохранения и социальных служб Алекс Азар.

Ранее в Вашингтоне предположили, что вспышка нового коронавируса приведет к уходу американских компаний из Китая. В КНР раскритиковали это заявление.

- Это недружественные комментарии. Они ни в коей мере не являются проявлением доброй воли, - сказала представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Политик также добавила, что "друзья познаются в беде". Тем временем, как писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин пожелал выздоровления носителям китайского коронавируса, а также пообещал предоставить при необходимости помощь в борьбе с заболеванием.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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