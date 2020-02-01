США временно запретят въезд иностранцам, недавно посещавшим Китай

1 Февр. 2020 2020-02-01T01:28:27+03:00

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Правительство США приняло решение ввести временный запрет на въезд на территорию страны почти для всех категорий иностранцев, которые в последние две недели посещали Китай. Исключения составляют члены семей американских граждан, а также те, у кого есть вид на жительство в Штатах. Ограничения вступят в силу 2 февраля.

- Президент подписал указ, который временно запрещает въезд в США иностранных граждан, которые представляют риск с точки зрения передачи вируса 2019-nCoV, - заявил министр здравоохранения и социальных служб Алекс Азар.

Ранее в Вашингтоне предположили, что вспышка нового коронавируса приведет к уходу американских компаний из Китая. В КНР раскритиковали это заявление.

- Это недружественные комментарии. Они ни в коей мере не являются проявлением доброй воли, - сказала представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Политик также добавила, что "друзья познаются в беде". Тем временем, как писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин пожелал выздоровления носителям китайского коронавируса, а также пообещал предоставить при необходимости помощь в борьбе с заболеванием.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/758110" frameborder="0"></iframe> Коронавирус добрался до России.В России выявили два первых случая заражения коронавирусом. Но власти советуют не паниковать

ИСТОЧНИК KP.RU