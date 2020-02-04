2020-02-04T09:38:41+03:00
Спорт

В WADA запросили публичные слушания по делу РУСАДА

Это необходимо, чтобы «мир слышал аргументы и понимал процесс»
Юлия САЛЬНИКОВА
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Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) направило официальный запрос в Спортивный арбитражный судВсемирное антидопинговое агентство (ВАДА) направило официальный запрос в Спортивный арбитражный судФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Слушания по делу Российского антидопингового агентства (РУСАДА) вероятно пройдут в открытом режиме. Соответствующий запрос в Спортивный арбитражный суд направили специалисты их WADA (Всемирного антидопингового агентства). Напомним, в декабре 2019 года всемирная организация лишила статуса соответствия российское агентство.

Основанием стала проверка данных Московской антидопинговой лаборатории, где по версии ревизоров имела место подтасовка данных по некоторым спортсменам. В России с обвинениями не согласились. Следователи доказали, что бывший директор антидопингового центра, Григорий Родченков, уже бежав в США, с помощью удаленного доступа вносил изменения в базу.

Дело дошло до суда, поскольку в России оспорили решение Всемирной организации, 9 января 2020 года ВАДА подала официальный запрос на арбитраж в Спортивный Арбитражный суд в Лозанне, Швейцария.

- Расследования WADA в отношении России, а также последний случай признания РУСАДА несоответствующим кодексу WADA вызвали огромный интерес во всем мире, - сказал генеральный директор WADA Оливье Ниггли. Его заявление приводит пресс-служба организации.

Поэтому он запросил открытый процесс. Это нужно, чтобы "мир услышал аргументы и понимал процесс".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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