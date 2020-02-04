2020-02-04T12:15:25+03:00
Общество

Рабочая группа предложила закрепить в Конституции приоритет семейного воспитания

Такое положение есть в Семейном кодексе, но никак не защищён в законодательстве
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments5
15 января президент России Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию, в котором предложил внести изменения в Конституцию России15 января президент России Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию, в котором предложил внести изменения в Конституцию РоссииФото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Рабочая группа по подготовке изменений в Конституции России предложила закрепить приоритет семейного воспитания в основном документе. Вопрос будет вынесен на обсуждение во время совещания группы 4 февраля, сообщила президент фонда "Волонтёры в помощь детям-сиротам" Елена Альшанская.

- Если говорить о текущей Конституции РФ, то, с одной стороны, это документ, который лучше минимально трогать, но если говорить о защите прав ребенка, то там этого практически нет. Я думаю, что стоит эту ситуацию попробовать поменять, пока есть такое "окно возможностей". И предлагаю внести в Конституцию понятие о государственной семейной политике, основанной на приоритете семейного воспитания и поддержки семьи, - рассказала ТАСС Альшанская.

Она отметила, что несмотря на зафиксированный в Семейном кодексе приоритет семейного воспитания ребёнка, на деле он не соблюдается, поскольку никак не защищён в законодательстве конкретными порядками и действиями государственных органов. Альшанская считает, что если приоритет обозначить в Конституции, то это сможет укрепить позиции прав ребёнка на жизнь и воспитание в семье.

Напомним, что 15 января президент России Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию, в котором предложил внести изменения в Конституцию России. В тот же день была создана рабочая группа для реализации предложенных изменений.

Послание Владимира Путина Федеральному Собранию: текстовая трансляция.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В России сформировали двухнедельный запас лекарств от коронавируса
В украинском учебнике по истории на фото 1932 года нашли Киану Ривза
Первый российский самолёт вылетел для эвакуации из Уханя
Рабочая группа предложила закрепить в Конституции приоритет семейного воспитания
В Кремле подтвердили планы Путина посетить Китай во второй половин 2020 года
В Китае испытывают российский препарат «Триазавирин» для борьбы с коронавирусом
В Совфеде отреагировали на подготовку новых исков Киевом против Москвы
В Южной Корее контактировавших с зараженными коронавирусом момещают под домашний карантин под страхом крупного штрафа
Эксперт прокомментировал введение скидки 50% для штрафов по новому КоАП
Роспотребнадзор призвал усилить контроль на внутренних рейсах из-за коронавируса
В России выделено 1,2 млрд.рублей на предотвращение смертей от коронавируса
Комедия "Холоп" стала самым кассовым фильмом в истории отечественного проката
Минздрав: Вакцину от нового коронавируса невозможно протестировать без живого штамма
Россия готовится к распространению коронавируса на своей территории
В Таиланде нашли комбинацию лекарств для лечения тяжелых форм коронавируса
В ЕАЭС ужесточили правила провоза денег через границу
В Китае арестована женщина за сокрытие контактов в зараженным коронавирусом
В WADA запросили публичные слушания по делу РУСАДА
Умер ученый Теодор Шанин
Тела погибших от коронавируса в Китае кремируют без присутствия родственников
Пленные боевики сообщили, что Турция поддерживает террористов в районе Алеппо
"Он не строит стены перед населением": политолог Дмитрий Орлов назвал работу самарского губернатора возведением мостов между властью и обществом
Четверть россиян отложили отпуск из-за коронавируса
В Роспотребнадзоре назвали способы предотвращения рака
В Госдуме предложили запретить аптекам поднимать цены во время вспышек заболеваний