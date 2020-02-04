Рабочая группа предложила закрепить в Конституции приоритет семейного воспитания

4 Февр. 2020 2020-02-04T12:15:25+03:00

Такое положение есть в Семейном кодексе, но никак не защищён в законодательстве

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Рабочая группа по подготовке изменений в Конституции России предложила закрепить приоритет семейного воспитания в основном документе. Вопрос будет вынесен на обсуждение во время совещания группы 4 февраля, сообщила президент фонда "Волонтёры в помощь детям-сиротам" Елена Альшанская.

- Если говорить о текущей Конституции РФ, то, с одной стороны, это документ, который лучше минимально трогать, но если говорить о защите прав ребенка, то там этого практически нет. Я думаю, что стоит эту ситуацию попробовать поменять, пока есть такое "окно возможностей". И предлагаю внести в Конституцию понятие о государственной семейной политике, основанной на приоритете семейного воспитания и поддержки семьи, - рассказала ТАСС Альшанская.

Она отметила, что несмотря на зафиксированный в Семейном кодексе приоритет семейного воспитания ребёнка, на деле он не соблюдается, поскольку никак не защищён в законодательстве конкретными порядками и действиями государственных органов. Альшанская считает, что если приоритет обозначить в Конституции, то это сможет укрепить позиции прав ребёнка на жизнь и воспитание в семье.

Напомним, что 15 января президент России Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию, в котором предложил внести изменения в Конституцию России. В тот же день была создана рабочая группа для реализации предложенных изменений.

Послание Владимира Путина Федеральному Собранию: текстовая трансляция.

ИСТОЧНИК KP.RU