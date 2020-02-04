Россия эвакуирует из Уханя нескольких граждан из Беларуси, Казахстана и Армении

4 Февр. 2020 2020-02-04T13:49:33+03:00

Российские власти помогут уехать из китайского города Ухань и провинции Хубэй не только своим соотечественникам, но и гражданам стран СНГ Фото: REUTERS

Ранее первый самолёт ВКС России вылетел для эвакуации из Уханя

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Российские власти помогут уехать из китайского города Ухань и провинции Хубэй не только своим соотечественникам, но и гражданам стран СНГ. Об этом заявил посол России в Китае Андрей Денисов.

- Обращались, кого-то везем, конечно, кого можем взять. Здесь проблема упирается не в наше желание, а в наши возможности, к сожалению, не всех, потому что просто не вмещаются, - ответил дипломат на вопрос журналистов, обращались ли граждане других стран СНГ за помощью с эвакуацией.

Денисов также добавил, что Россия эвакуирует нескольких отставших от своего рейса граждан Беларуси и Казахстана, а также студентов из Армении.

Ранее сайт kp.ru писал о вылете первого самолёта Воздушно-космических сил России с аэродрома Восточного военного округа для эвакуации российских граждан из китайского Уханя, ставшего эпицентром распространения коронавируса нового типа.

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ИСТОЧНИК KP.RU