Первый российский самолёт вылетел для эвакуации из Уханя
Первый самолёт Воздушно-космических сил России вылетел с аэродрома Восточного военного округа для эвакуации российских граждан из китайского Уханя, ставшего эпицентром распространения коронавируса нового типа.
Россиян сопровождают военные медики и специалисты в области вирусологии из российского Министерства обороны. Они обеспечены современными средствами диагностики, индивидуальной защиты и необходимыми медицинскими препаратами.
Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова объявила об эвакуации россиян из провинции Хубэй в Китае. Гражданам России позволят выбирать, хотят ли они вернуться. Тех, кто согласится, отправят на 14-дневный карантин.
3 февраля Генеральное консульство России в Гуанчжоу сообщило, что программа по возвращению организованных групп туристов с острова Хайнань в Россию закончена. Россияне, которые находятся на Хайнане вне организованной группы, могут улететь домой транзитными рейсами через города Гуанчжоу, Шанхай и Пекин в Москву регулярными рейсами "Аэрофлота".
На основе выделенных штаммов коронавируса можно попытаться создать вакцины – посол Китая в России.
ИСТОЧНИК KP.RU
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