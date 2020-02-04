Первый российский самолёт вылетел для эвакуации из Уханя

4 Февр. 2020 2020-02-04T12:30:12+03:00

Первый самолёт Воздушно-космических сил России вылетел с аэродрома Восточного военного округа для эвакуации российских граждан из китайского Уханя Фото: EAST NEWS

Россиян сопровождают военные медики и специалисты в области вирусологии

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Первый самолёт Воздушно-космических сил России вылетел с аэродрома Восточного военного округа для эвакуации российских граждан из китайского Уханя, ставшего эпицентром распространения коронавируса нового типа.

Россиян сопровождают военные медики и специалисты в области вирусологии из российского Министерства обороны. Они обеспечены современными средствами диагностики, индивидуальной защиты и необходимыми медицинскими препаратами.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова объявила об эвакуации россиян из провинции Хубэй в Китае. Гражданам России позволят выбирать, хотят ли они вернуться. Тех, кто согласится, отправят на 14-дневный карантин.

3 февраля Генеральное консульство России в Гуанчжоу сообщило, что программа по возвращению организованных групп туристов с острова Хайнань в Россию закончена. Россияне, которые находятся на Хайнане вне организованной группы, могут улететь домой транзитными рейсами через города Гуанчжоу, Шанхай и Пекин в Москву регулярными рейсами "Аэрофлота".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/758585" frameborder="0"></iframe> На основе выделенных штаммов коронавируса можно попытаться создать вакцины – посол Китая в России.

ИСТОЧНИК KP.RU