2020-02-03T07:44:51+03:00
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Китайский коронавирус, последние новости на 3 февраля 2020 года: в Ухане достроили чудо-больницу

"КП" сообщает последние новости по китайскому коронавирусу на 3 февраля 2020 года [видео]
Григорий ЛЕОРДА
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В больницу направили 1400 военных медиков.В больницу направили 1400 военных медиков.Фото: REUTERS
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Китайский коронавирус на 3 февраля 2020 года унес жизни 362 человек. В Китае и за его пределами подтверждено больше 17 тысяч случаев заражения. При этом вылечиться удалось немногим меньше 500 человек. Под медицинским наблюдением находятся больше 150 тысяч человек.

Учреждение рассчитано на тысячу мест Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Учреждение рассчитано на тысячу местФото: GLOBAL LOOK PRESS

В Ухане наконец достроили чудо-больницу для зараженных коронавирусом. На это у строителей ушло всего десять дней. На площади в 25 000 кв. м. смогут разместиться тысяча пациентов. Их переведут туда в ближайшие дни. Пока же назначение в больницу получили 1400 военных медиков.

"Чудо-больница" - всего лишь комплекс из строительных вагончиков

"Чудо-больница" - всего лишь комплекс из строительных вагончиков

Пока возводили первый корпус, власти поняли, что необходим и еще один. Его обещают достроить до 8 февраля. Он будет больше. В учреждении намерены разместить 1300 пациентов.

В это время местные ученые продолжают работу над созданием вакцины и точных тестов для выявления коронавируса у людей с похожими симптомами. Накануне было объявлено, что последние тесты способны выявить заболевание менее, чем за два часа.

«Как на войне»: медики против коронавируса

В России коронавирус внесли в перечень болезней опасных для окружающих. Таким образом коронавирус 2019-nCoV встал в один ряд с холерой, чумой, сибирской язвой и туберкулезом. Всего в списке 16 болезней.

3 февраля начнется эвакуация наших граждан из наиболее опасных для заражения районов Китая. Напомним, Владимир Путин поручил выделить для этого самолеты ВКС. По последним данным, эвакуации из Уханя запросили порядка 130 россиян.

В Ухане за 10 дней построили больницу на 1000 мест.В китайской провинции Хубэй завершилось строительство одной из двух временных больниц для размещения пациентов, зараженных новым типом коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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