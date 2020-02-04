В ЦПК отреагировали на новости о снижении требований к космонавтам

4 Февр. 2020 2020-02-04T16:26:14+03:00

В России могут снизить требования к будущим космонавтам Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Многие космонавты отметили, что не в курсе изменений

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В Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина отреагировали на новости о снижении требований к кандидатам в отряд космонавтов.

- У нас требования, которые предъявлялись, которые расположены у нас на сайте, актуальны, - заявил Жуков "Ридусу".

Среди космонавтов многие признаются, что впервые слышат о нововведения, которые «снизят планку».

Ведущий специалист отряда Сергей Волков отметил, что даже если перемены произойдут, это никак не скажется на работе покорителей космоса.

Ранее газета «известия» сообщила информацию, что Роскосмос и ЦПК ведут переговоры о том, чтобы сделать требования к будущим космонавтам менее строгими. Это связано с современными технологиями, которые применяются в данной сфере и позволяют снять «в пределах разумного» часть ответственности с человека.

ранее Дмитрий Рогозин рассказал, когда Роскосмос планирует отправить космонавтов на Луну. По словам главы госкорпорации, после 2030 года будет создан модуль лунной базы.

ИСТОЧНИК KP.RU