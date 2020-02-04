2020-02-04T16:30:51+03:00
Общество

Крашенинников о понятии брака: Прописывать в российской Конституции, что семья - это союз мужчины и женщины, не совсем корректно

Ранее рабочая группа по поправкам предлагала закрепить приоритет семейного воспитания в основном документе
Ася КУЗНЕЦОВА
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Прописывать в российской Конституции, что семья - это союз мужчины и женщины, не совсем корректно, понятие брака закреплено Семейным кодексом, считает Павел КрашенинниковПрописывать в российской Конституции, что семья - это союз мужчины и женщины, не совсем корректно, понятие брака закреплено Семейным кодексом, считает Павел КрашенинниковФото: Андрей МИНАЕВ
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Прописывать в российской Конституции, что семья - это союз мужчины и женщины, не совсем корректно, понятие брака закреплено Семейным кодексом, считает Павел Крашенинников, сопредседатель рабочей группы по поправкам в Конституцию.

Ранее сайт kp.ru писал о предложении рабочей группы по подготовке изменений в Конституции России закрепить приоритет семейного воспитания в основном документе. Об этом сообщила президент фонда "Волонтёры в помощь детям-сиротам" Елена Альшанская и добавила, что даже при зафиксированном в Семейном кодексе приоритете семейного воспитания ребёнка, де-факто он не соблюдается. Это происходит потому, что приоритет не защищён в законодательстве конкретными порядками и действиями государственных органов.

15 января президент Путин выступил с посланием к Федеральному собранию, в котором предложил внести изменения в Конституцию России. В тот же день была создана рабочая группа для реализации предложенных изменений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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