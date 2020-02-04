Первый самолёт российских ВКС приземлился в аэропорту Уханя

4 Февр. 2020 2020-02-04T17:02:27+03:00

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что все эвакуируемые здоровы Фото: EAST NEWS

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Министерство обороны России сообщило о приземлении первого самолёт Воздушно-космических сил России в аэропорту китайского Уханя. Отмечается также, что военные медики готовятся провести первичный осмотр эвакуируемых.

- На стоянке прилетающих самолетов аэропорта города Ухань российские военные медики и специалисты Минобороны России в области вирусологии в специальных защитных костюмах с помощью бесконтактной термометрии проведут первичный осмотр всех эвакуируемых российских граждан, - сказано в пресс-релизе Министерства Обороны, пришедшем в редакцию kp.ru.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что зоной карантина для россиян, возвращающихся из Китая, станет Тюменская область. Всех их разместят в пригородном санатории «Градостроитель».

Голикова также подчеркнула, что все эвакуируемые здоровы.

- Хочу сказать и успокоить всех, чтобы не было никаких заявлений, по этому поводу: граждане, которые прилетают из Уханя и провинции Хубэй - это здоровые граждане, - отметила она.

Вице-премьер добавила, что у двух заражённых коронавирусом граждан Китая, находящихся в России, лёгкая форма заболевания. Поэтому извлечь из них штамм вируса невозможно.

Напомним, ранее президент Путин распорядился привлечь к эвакуации россиян самолёты ВКС России. В Ухане находятся 341 гражданин России, из них 183 связались с российской дипмиссией.

Сайт kp.ru также писал о том, что Россия эвакуирует из Уханя нескольких граждан из Беларуси, Казахстана и Армении

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/758585" frameborder="0"></iframe> На основе выделенных штаммов коронавируса можно попытаться создать вакцины – посол Китая в России.

ИСТОЧНИК KP.RU