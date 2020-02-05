На круизном лайнере в Японии обнаружили коронавирус у 10 человек

5 Февр. 2020 2020-02-05T03:29:40+03:00

Круизный лайнер Diamond Princess с 3 февраля находится рядом с портом Йокогама Фото: REUTERS

Все заболевшие госпитализированы с помощью катера береговой охраны и специальных машин «Скорой помощи»

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На круизном лайнере Diamond Princess, который с 3 февраля стоит на якоре недалеко от японского порта Йокогама, местные медики обнаружили «китайский коронавирус» 2019-nCoV у десяти человек, об этом в ночь на среду, 5 февраля, проинформировало общественность министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии.

Всех заболевших пневмонией нового типа доставили в больницу в префектуре Канагава. Для эвакуации больных с круизного судна были задействованы катер береговой охраны и специально оборудованные машины «Скорой помощи».

Отмечается, что японские медики начали проверять всех пассажиров и членов экипажа лайнера (а всего на борту находится около 3,7 тысячи человек) после того, как стало известно, что в конце января на Diamond Princess путешествовал зараженный коронавирусом турист из Гонконга.

На борту круизного судна Diamond Princess находятся около 3,7 тысячи человекФото: REUTERS

Портовые власти пока не разрешают судну зайти в порт и пришвартоваться в Йокогаме, передает агентство Reuters.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в Японию с 1 февраля принимаются жесткие меры борьбы с распространением «китайского вируса» – в частности, в страну запрещен въезд пассажирам любого вида транспорта, если у них подтверждено заражение коронавирусом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/757853" frameborder="0"></iframe> «Как на войне»: медики против коронавируса.В Китае от коронавируса умерли уже более 170 человек. Среди них и врачи, сражающиеся с инфекцией… Причём медики умирают не только из-за 2019-nCoV

Карта распространения коронавируса

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ИСТОЧНИК KP.RU