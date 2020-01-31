Зараженным коронавирусом будут отказывать во въезде в Японию

31 Янв. 2020 2020-01-31T11:28:13+03:00

В Японии вводят жесткие меры для того, чтобы не допустить распространение заболевания Фото: REUTERS

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Власти Японии приняли решение отказывать во въезде всем пассажирам авиа и любого другого вида транспорта, у которых подтвержден новый тип коронавируса. Это сделано, чтобы сдержать распространение заболевания. По данным на утро 31 января от коронавируса в Китае погибло 213 человек. Заболевание распространилось в 18 стран.

В Японии подтверждено 14 случаев заболевания коронавирусом. Из них 12 - у людей, которые совершали поездки в Китай, включая город Ухань, считающийся эпицентром распространения смертельного вируса. Еще два человека заразились уже в самой Японии, они не ездили в Китай, но контактировали с приезжими - заразились водитель автобуса и гид.

Как сообщили на Японском общественном телевидении, власти страны планировали ввести жесткие меры, включая принудительную госпитализацию и запрет на въезд заболевшим, с 7 февраля, но учитывая темпы распространения заболевания, решено перейти на режим повышенной защиты уже с 1 февраля.

В России нет ни одного подтвержденного случая заражения. В Роспотребнадзоре разработали рекомендации по профилактике коронавируса: мыть руки не меньше 20 секунд, умываться по приходу домой с улицы, носить маску, но менять ее нужно каждые два часа.

ИСТОЧНИК KP.RU