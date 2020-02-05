2020-02-05T06:30:04+03:00
В мире

Второй самолет с эвакуированными из Уханя россиянами сел на дозаправку

Потом воздушное судно ВКС России продолжит путь в Тюменскую область
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Второй самолет Воздушно-космических сил (ВКС) России прилетел в Ухань за россиянами. Фото: Минобороны РФ / ТАССВторой самолет Воздушно-космических сил (ВКС) России прилетел в Ухань за россиянами. Фото: Минобороны РФ / ТАСС
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Второй самолет Воздушно-космических сил России (ВКС ) с 64 эвакуированными из китайского Уханя россиянами на борту приземлился на аэродроме Восточного военного округа (ВВО) для дозаправки, сообщает пресс-служба министерства обороны РФ.

«После дозаправки самолет выполнит перелет в конечный пункт назначения в Тюменской области», - говорится в сообщении российского ведомства.

Напомним, как писал сайт kp.ru, за нашими соотечественниками в китайскую провинцию Хубэй, откуда началось распространение нового коронавируса 2019-nCoV, накануне из международного аэропорта «Байкал» (Улан-Удэ) вылетели два самолета ВКС.

На борту одного из них находится 80 человек, на борту второго – 64, причем не все пассажиры – россияне, среди них есть граждане Белоруссии, Казахстана, один армянин и украинец.

Людей на борту сопровождают военные медики и специалисты-вирусологи в специальном защитном снаряжении. Россиян сначала доставят в Тюменскую область, где из поместят на карантин, чтобы убедиться, что никто из них не подцепил «китайский коронавирус».

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Карта распространения коронавируса

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ИСТОЧНИК KP.RU

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