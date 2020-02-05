Второй самолет ВКС с россиянами вылетел из Уханя в Россию

5 Февр. 2020 2020-02-05T00:55:49+03:00

На его борту 64 человека, их сопровождают военные медики и специалисты- вирусологи

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К этому часу второй самолет Воздушно-космических сил России (ВКС ) с 64 россиянами на борту вылетел из китайского города Ухань (провинция Хубэй), сообщает министерство обороны РФ. Ранее сообщалось о вылете первого воздушного судна с 80-ю нашими соотечественниками. Таким образом, из Китая эвакуированы все 144 человека, которых планировали вывезти оттуда в среду, 4 февраля.

«На борту российского военно-транспортного самолета 64 человека с личными вещами», - говорится в сообщении Минобороны.

Отмечается, что людей на борту сопровождают военные медики и специалисты-вирусологи в специальном защитном снаряжении. Россиян сначала доставят в Тюменскую область, где из поместят на карантин, чтобы убедиться, что никто из них не подцепил «китайский коронавирус».

Напомним, как писал сайт kp.ru, именно из провинции Хубэй, и началось распространение заболевания пневмонией нового типа, вызываемой вирусом 2019-nCoV.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/757853" frameborder="0"></iframe> «Как на войне»: медики против коронавируса.В Китае от коронавируса умерли уже более 170 человек. Среди них и врачи, сражающиеся с инфекцией… Причём медики умирают не только из-за 2019-nCoV

Карта распространения коронавируса

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ИСТОЧНИК KP.RU