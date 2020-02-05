Из-за шутки инстаграм-блогерера про коронавирус развернули самолет с 240 пассажирами

5 Февр. 2020 2020-02-05T07:17:11+03:00

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Самолет с 243 пассажирами, вылетевший из Торонто в ямайский город Монтего-Бей, развернули обратно в аэропорт из-за шутки про коронавирус. Во время полета один из пассажиров вышел между рядами и попросил внимания. Он сообщил, что недавно летал в Китай, точнее в эпицентр распространения коронавируса, город Ухань, и теперь у него это заболевание, а значит, он заразен. Свое «выступление» и реакцию «зала» он снимал на камеру телефона. Как оказалось позже, это начинающий инстаграм-блогер. Он что-то читал в Сети про коронавирус, но, как утверждает сам, так и не понял, что болезнь представляет мировую угрозу, и на такие темы лучше не шутить.

Капитану воздушного судна доложили о случившемся. Пассажира, как и положено по иснтрукции, отсадили в хвост самолета, надели на него маску и перчатки. Экипаж связался с диспетчером и попросил разрешение на посадку в аэропорту вылета. В итоге все 243 пассажира вернулись из-за шутки блогера.

Настоящее имя 28-летнего блогера Джеймс Поток.

- Я очень, очень сожалею о своем невежестве и не понимаю, что это эпидемия, что люди слышат слово, и оно становится синонимом угроз,- приводит его слова The Sun.

Пассажиры обвинили блогера в эгоистичности и невежестве, многие из них потеряли день отпуска, но гораздо больше люди просто испугались, ведь многие ехали с детьми.

После случившегося парень закрыл свой аккаунт в инстаграм, но на этом история не закончилась - 9 марта его ждут в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU