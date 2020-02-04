Китайский врач предсказал эпидемию месяц назад и попал в полицию

«Чуму 2020 года» зовут 2019-nCoV. Такое обозначение получил новый коронавирус, приведший к гибели уже 427 человек. Ученые ломают головы о его природе и до сих пор не нашли вакцины. Но если бы месяц назад все прислушались к скромному доктору Ли из Уханя (именно этот город стал источником эпидемии), возможно, лекарство от смертельного недуга было бы уже найдено.

«ОНО ВЕРНУЛОСЬ»

- У нас ввели карантин в отделении неотложной медпомощи. Кажется, у семи пациентов обнаружили атипичную пневмонию, - за день до Нового года написал врач из центральной больницы Уханя - Ли Вэньлян своим одногруппникам по медакадемии.

- Страшно. Неужели SARS (вирус, вызывающий атипичную пневмонию с многочисленными жертвами - ред.) вернулся? - спросил один из коллег доктора.

Ли Вэньлян попытался успокоить, сказав, что пока тип вируса не установлен. (Название 2019-nCoV штамм получит только 7 января).

Но через несколько часов доктору Ли позвонили из городского управления здравоохранения. Интересовались, зачем врач распространяет информацию об инфекции. Среди ночи мужчину вызвали в отделение полиции, где отчитали за «серьезное нарушение общественного порядка» и «распространение ложных сообщений».

- Если вы продолжите вести себя подобным образом, мы привлечем вас к ответственности. Это понятно? - спросили в отделении.

Доктор Ли Вэньлян.

Доктор Ли подписал заявление: простите, мол, был не прав и в будущем обязуется «не распространять слухи об эпидемии».

1 января полиция Уханя провела воспитательные беседы еще с восемью медиками, которые рассказывали о пациентах с вирусной пневмонии. Чтобы не пугать население, Комиссия по здравоохранению Уханя объявила: у 27 пациентов (количество заболевших росло) действительно выявлена неизвестная форма пневмонии... но беспокоиться не стоит!

- Заболевание можно предотвратить и контролировать, - заверили чиновники.

«ПРОСВЕЩАЛИ И КРИТИКОВАЛИ»

Между тем заболевших становилось все больше. У всех была установлена вирусная пневмония. Но на традиционные методы лечения инфекция не реагировала, симптомы сохранялись. Первой жертвой коронавируса (спустя 10 дней после того, как на след болезни напал доктор Ли) стал 61-летний китаец по фамилии Цзэн. Он умер 9 января, но власти сообщили о его смерти лишь два дня спустя. Врачи по-прежнему ничего не понимали, считая, что организм Цзэна, ослабленный раком желудка и хроническим заболеванием печени, просто не выдержал пневмонии. Но никто не ожидал, что через пять дней в больнице окажется супруга Цзэна с теми же жалобами: высокая температура и затрудненное дыхание.

Доктор Ли между тем на свой страх и риск шел по следу болезни, изучая ее. 10 января на прием к нему пришла пациентка с тем же недомоганием. Через несколько дней состояние женщины ухудшилось: началась лихорадка, кашель. Ли сделал расширенные анализы - и его теория подтвердилась: в организме обнаружен новый штамм коронавируса!

- Тест на новый штамм дал положительный результат. Это окончательно, - написал он в своем микроблоге в Weibo (китайском аналоге «Твиттера»), рискуя вновь натолкнуться на неудовольствие властей. Но молчать было нельзя, ведь эпидемия - реальность!

В полиции доктора отчитали за «серьезное нарушение общественного порядка» и «распространение ложных сообщений».

Вскоре он был «наказан»: в середине января у Ли начался кашель, поднялась температура. У его родителей наблюдались аналогичные симптомы! Как вы понимаете, все они один за другим один за другим заразились от той самой пациентки. Семью госпитализировали в инфекционное отделение той же больницы, где и работал Ли. К счастью, сейчас все выздоровели.

А 28 января Верховный суд Китая раскритиковал действия полицейских Уханя, которые запугали доктора Ли и его коллег.

- Возможно, сейчас было бы легче сдерживать и контролировать новый коронавирус, если бы люди с самого начала поверили «слухам», стали носить медицинские маски, выполнять санитарные требования и не посещали бы рынок, где продаются дикие животные, - заявили в суде.

Полиция Уханя попыталась оправдаться, напомнив, что никто не был оштрафован или арестован. Полицейские только «просвещали и критиковали» медиков.

Групповое фото китайских медиков, отправляющихся в провинцию Хубэй, откуда коронавирус распространяется по всему миру.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/758529" frameborder="0"></iframe> Ухань после закрытия на карантин.В понедельник появились кадры опустевших улиц и дорог китайского Уханя (провинция Хубэй)

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Китайских чиновников уволили из-за смерти подростка-инвалида

В Ухане уволили главу местного отделения Красного Креста за невыполнение служебных обязанностей в условиях эпидемии. Причина - смерть 16-летнего подростка Чжан Цинь. Только умер он не от коронавируса, а от голода. Ян Чэн страдал церебральным параличом. Единственный, кто о нем заботился, был его отец. Но мужчину с подозрением на коронавирус забрали в инфекционную больницу. Он просил родственников, соседей и медиков позаботиться о сыне-инвалиде. Но о парнишке все забыли.

КСТАТИ

О выживших - ни слова...

О тех счастливчиках, которые полностью выздоровели после вирусной пневмонии, известно мало. Китайские власти оберегают этих людей. Их имена не называются, а лица скрываются за медицинскими масками. Выписывают их из больниц чаще всего поодиночке. Перед тем, как отправиться домой, каждому вылечившемуся пациенту врачи вручают букет цветов.

31 января из больницы Цзиньинтань в Ухане выписали 20 человек. Китайские СМИ сообщили, что это первый случай, когда такое большое количество пациентов пошли на поправку в один день.

О методах лечения китайские врачи пишут сухо, в отличие от своих тайских коллег. Тем удалось поставить на ноги 8 заболевших. При лечении пациентов с коронавирусом им давали целый коктейль лекарств: обычные противовирусные препараты и лекарства для терапии ВИЧ. Улучшение состояния даже у тяжелых больных наблюдалось в течение 48 часов.

Единственное, что вселяет надежду: число тех, кто поправился, превышает число погибших. Излечившихся - 730 человек против 426 жертв коронавируса.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/757853" frameborder="0"></iframe> «Как на войне»: медики против коронавируса.В Китае от коронавируса умерли уже более 170 человек. Среди них и врачи, сражающиеся с инфекцией… Причём медики умирают не только из-за 2019-nCoV

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