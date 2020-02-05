2020-02-05T08:17:31+03:00
В мире

Пелоси демонстративно разорвала в Конгрессе США текст выступления Трампа

Спикер Палаты представителей сделала это за спиной у президента сразу после окончания его выступления
Юлия САЛЬНИКОВА
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Спикеру палаты представителей было сложно скрыть свое удовольствиеСпикеру палаты представителей было сложно скрыть свое удовольствиеФото: Кадр видео
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Противница Трампа, демократ спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, разорвала текст выступления президента США. Все произошло в Конгрессе сразу после выытупления главы Белого дома. Копию своего выступления Дональд Трамп дал ей перед началом мероприятия и то, как она расправилась в бамагами президент США не видел – Пелоси сделала это демонстративно, но прямо за спиной президента. При этом спикеру Палаты представителей было сложно скрыть своего удовольствия от процесса уничтожения бумаг Трампа .

В CNN предположили, что такое поведение могло быть спровоцировано самим Трампом, который отказался пожимать руку Пелоси при приветствии.

Сама спикер начала выступление с заявления, что с октября не разговаривает с президентом.

Выступление Трампа запомнилось не только историей с разорванным текстов. Когда он говорил о здравоохранении, то заявил, что "кто-то пытается разрушить систему". В этот момент демократы хором закричали со своих мест - "ты".

Пелоси разорвала текст выступления Трампа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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