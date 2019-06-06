Пелоси: Я хотела бы видеть Трампа в тюрьме

СЕГОДНЯ 09:16 2019-06-06T09:16:31+03:00

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Спикер палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси на встрече с другими лидерами Демократической партии заявила, что хотела бы видеть Дональда Трампа в тюрьме, сообщает Politico со ссылкой на «многочисленные источники» из демократов, знакомые с подробностями этой встречи.

Как утверждают собеседники издания, в частности, председатель юридического комитета палаты Джеррольд Надлер уже во второй раз за последние несколько недель стал настаивать, чтобы Пелоси разрешила начать процедуру импичмента президента США.

«Я не хочу его импичмента, я хотела бы видеть его в тюрьме», - ответила ему спикер.

По словам источников Politico, она солидарна с однопартийцами, желающими отстранить Трампа от власти, но предпочитает, чтобы он потерпел поражение на следующих президентских выборах, а потом был привлечен к ответственности за предполагаемые преступления.

Как писал сайт kp.ru, ранее Нэнси Пелоси говорила, что для импичмента необходимы «железные аргументы», которые убедили бы и законодателей-республиканцев.

Стоит отметить, что демократы в конгрессе время от времени поднимают вопрос об импичменте президенту, Трамп же называет их попытки отстранить его от власти «нелепыми», а самих демократов «больными людьми». Однажды заявил, что если ему объявят импичмент, американские рынки обрушатся и «все станут очень бедными».

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ИСТОЧНИК KP.RU