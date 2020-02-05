Ученые назвали Роберта Паттинсона самым красивым мужчиной в мире

5 Февр. 2020 2020-02-05T10:12:40+03:00

Принцип «золотого сечения» показал, что лицо звезды «Сумерек» привлекательнее, чем у Бреда Питта и Дэвида Бекхэма

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С наукой не поспоришь – у поклонниц Роберта Паттинсона появился вполне себе научный аргумент, почему именно этот актер должен назваться самым красивым в мире. Ученый из центра на Харли-стрит, доктор Джулианом Де Сильвой, оценил лица современных знаменитостей, используя правило «золотого сечения».

Об этом принципе говорил еще греческий философ Пифагор, который утверждал, что вычислил математическую формулу, по которой можно оценивать красоту. «Золотое сечение предполагает деление лица на части и сравнение этих пропорций. Например, высота лица, деленная на ширину лица, равна 1,618, а ширина рта, деленная на ширину носа, равна 1, 618.

Так вот самым идеальным признано лицо звезды «Сумерек» Роберта Паттинсона. Как сообщает The Sun, пропорции лица актера на 92,15% соответствуют стандарту греческому коэффициенту красоты Фи. Самыми привлекательными с точки зрения компьютера, рассчитывающего пропорции «золотого сечения», у Паттинсона являются глаза (94,7 % соответствия) и нос (94,67%). Оценила программа его подбородок (95%). Меньше всего баллов получили губы (82%) и носогубные складки (89,4%).

official_robertpattinson Роберт Паттинсон признан самым красивым мужчиной в мире

Автор исследования доктор Джулианом Де Сильвой является комитическим хирургом, он не в первый раз оценивает лица звезд с помощью компьютерных методов картографирования. Долгие годы лидером рейтинга был Джордж Клуни. Но теперь он всего-лишь на пятом месте. Программа отметила изменившиеся в возрастом черты лица 58-летнего актера.

official_robertpattinson Лицо Паттинсона названо самым красивым

Паттинсон обошел и других голливудских красавчиков. Звезда «Ведьмака» Генри Кавилл был на втором месте – его процент соответствия «идеалу» 91,64 процента.

henrycavill Генри Кавилл оказался вторым в списке самых красивых мужчин

Брэдли Купер был третьим с 91,08 процентами, а Брэд Питт всего-лишь на четвертом месте (90,51%).

bradpittofflcial Брэд Питт на четвертом месте в рейтинге красивых мужчин

Футболист Дэвид Бэкхем вообще не смог прорваться в пятерку самых красивых мужчин, он только на 7 месте с результатом 88,96% соответствия идеалу.

Кстати, Паттинсон сыграет нового Бэтмена. И даже пообещал, что если фильм по его вине будет провальным, он от горя уйдет в порно.

ИСТОЧНИК KP.RU