2019-12-23T16:37:15+03:00
В мире

Роберт Паттинсон пообещал уйти в артхаусное порно в случае провала в кино «Бэтмена»

Актер сказал, что считает главным критиком самого себя
Юлия САЛЬНИКОВА
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Актер считает достижением, что именно его утвердили на эту рольАктер считает достижением, что именно его утвердили на эту рольФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В случае провала фильма «Бэтмен» исполнитель главной роли Роберт Паттинсон пообещал уйти в порно. Об этом актер сказал журналистам издания The Guardian. Паттинсон мечтал об этой роли и даже сам неоднократно писал режиссеру с просьбами утвердить именно его. В СМИ писали, что другим претендентом на роль Бэтмена был актер Мэтт Ривз.

Паттинсон станет самым молодым актером в мире кино, который сыграл супергероя. Съемки еще не начались, они должны стартовать в начале 2020 года.

В интервью актер рассказа, что играть супергероя ответственно.

- Всякий раз, когда вы что-то говорите, кто-то обязательно скажет в ответ: «Ага! Ты идиот!». А я еще даже не начал. Нет более сурового критика меня, чем я сам.

Он ответил на вопрос журналиста, что собирается делать, если фильм про Бэтмена провалится в прокате.

- Уйду в фильмы для взрослых. Но не в обычное порно, а в артхаусные фильмы, - сказал Паттинсон.

Он добавил, что считает достижением то, что роль Бэтмена досталась именно ему. Паттинсон признался, что всегда чувствовал с этим персонажем связь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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