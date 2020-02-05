Справедливо: на Украине зарплату чиновников привяжут к средней по стране
На Украине решили привязать зарплаты высокопоставленных чиновников к размеру средней выплаты по стране. Об этом во вторник, 4 февраля, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
"Зарплата министров и их заместителей - в диапазоне от трех до пяти средних заработных плат. И нужно прекращать выплаты по 200 - 400% премий - максимальная премия будет не более одного оклада", - приводятся слова заместителя председателя правительства на сайте офиса президента Украины Владимира Зеленского.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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