2020-02-05T11:51:57+03:00
Политика

Справедливо: на Украине зарплату чиновников привяжут к средней по стране

Также сократят размеры премий - выплата не должна превышать сумму одного оклада
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

На Украине решили привязать зарплаты высокопоставленных чиновников к размеру средней выплаты по стране. Об этом во вторник, 4 февраля, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"Зарплата министров и их заместителей - в диапазоне от трех до пяти средних заработных плат. И нужно прекращать выплаты по 200 - 400% премий - максимальная премия будет не более одного оклада", - приводятся слова заместителя председателя правительства на сайте офиса президента Украины Владимира Зеленского.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Россия передаст Индии первую партию систем С-400 до конца 2021 года
Справедливо: на Украине зарплату чиновников привяжут к средней по стране
Харрисон Форд вновь сыграет Индиану Джонса
Названы стадии, на которых чаще всего выявляют рак в России
На борту задержанного из-за коронавируса круизного лайнера в Японии 24 гражданина России
Twitter с 5 марта будет помечать фейковые фото и видео
Эксперт ВОЗ обвинил Китай в замалчивании информации о коронавирусе в начале эпидемии
Впервые за девять лет России вернули больше денег, чем заняли
Пассажиры круизного лайнера, где обнаружили 10 зараженных коронавирусом, говорят, что у них заканчивается еда
"Черные" кредиторы придумали новую схему мошенничества
Правительство предложило смягчить ответственность за преступления небольшой тяжести для беременных
На Украине хотят создать министерство по реинтеграции Донбасса
Рестораторам и отельерам пригрозили уголовными делами за отказ в обслуживании китайцев
The Walt Disney Company оценила убытки от коронавируса в $175 млн
Ученые назвали Роберта Паттинсона самым красивым мужчиной в мире
В Конституции может появиться девиз государства
"Умные" перекрестки появятся на российских дорогах в 2022 году
Первый из двух самолетов ВКС с эвакуированными из Уханя россиянами прибыл в аэропорт Тюмени
Модернизированный танк Т-90М успешно прошел госиспытания
Наказание для работодателей, задерживающих зарплату, увеличат до 10 лет
Обвиняемый в нападении на Памфилову отправлен на лечение в психбольницу
В Роспотребнадзоре исключили риск заражения от эвакуированных из Китая в Тюмень россиян