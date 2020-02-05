Россия передаст Индии первую партию систем С-400 до конца 2021 года
Первая партия российских систем ПВО С-400 "Триумф" поступит в распоряжение Индии до конца 2021 года. Об этом сообщил заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Владимир Дрожжов.
По его словам, индийских специалистов научат обращаться с комплексами еще до начала первых поставок.
"Реализация данного контракта идет в соответствии с графиком", - сказал Дрожжов на Международной выставке вооружений Defexpo 2020 в индийском Лакхнау.
Сайт kp.ru писал, что Москва и Нью-Дели договорились о поставках пяти новейших зенитных ракетных комплексов в октябре 2018 года, а в конце августа 2019-го Россия получила аванс.
Недавно в стране началось производство систем С-400 для Индии. Параллельно идёт работа по созданию учебного центра в республике.
Ракетная система С-400 на Хмеймиме.
ИСТОЧНИК KP.RU