МИД Китая: выздоровевших от коронавируса вдвое больше, чем умерших
Количество полностью выздоровевших после коронавируса уже вдвое превысило количество умерших, сообщила официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин на брифинге.
Она также добавила, что за 4 февраля пациентов, выписанных из больниц после полного выздоровления, было почти в 4 раза больше, чем скончавшихся.
- У нас есть полная уверенность и возможность выиграть эту битву в ближайшее время. Мы делаем это не только для китайского народа, но и для мирового здравоохранения, - отметила Хуа Чуньин.
Ранее она сообщала, что доля смертности среди всех заразившихся коронавирусом в Китае составляет 2,1%. Это гораздо ниже доли летальных исходов от атипичной пневмонии (ТОРС), эпидемия которой началась в Китае в 2002 году.
Ранее МИД КНР обвинил Вашингтон в намеренном создании паники из-за коронавируса. Хуа Чунин заявила, что американцы первыми в мире объявили о вывозе из Китая своих граждан и сотрудников посольства, а также первыми ввели запрет на въезд всем, кто побывал в КНР в последнее время. После этого их примеру последовали и другие страны.
Опасности распространения коронавируса нет.Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса
ИСТОЧНИК KP.RU
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