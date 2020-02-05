2020-02-05T12:05:20+03:00
В мире

МИД Китая: выздоровевших от коронавируса вдвое больше, чем умерших

Смертность от вируса в КНР составляет 2,1%
Ася КУЗНЕЦОВА
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Доля смертности среди всех заразившихся коронавирусом в Китае составляет 2,1%, что гораздо ниже доли летальных исходов от атипичной пневмонииДоля смертности среди всех заразившихся коронавирусом в Китае составляет 2,1%, что гораздо ниже доли летальных исходов от атипичной пневмонииФото: EAST NEWS
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Количество полностью выздоровевших после коронавируса уже вдвое превысило количество умерших, сообщила официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин на брифинге.

Она также добавила, что за 4 февраля пациентов, выписанных из больниц после полного выздоровления, было почти в 4 раза больше, чем скончавшихся.

- У нас есть полная уверенность и возможность выиграть эту битву в ближайшее время. Мы делаем это не только для китайского народа, но и для мирового здравоохранения, - отметила Хуа Чуньин.

Ранее она сообщала, что доля смертности среди всех заразившихся коронавирусом в Китае составляет 2,1%. Это гораздо ниже доли летальных исходов от атипичной пневмонии (ТОРС), эпидемия которой началась в Китае в 2002 году.

Ранее МИД КНР обвинил Вашингтон в намеренном создании паники из-за коронавируса. Хуа Чунин заявила, что американцы первыми в мире объявили о вывозе из Китая своих граждан и сотрудников посольства, а также первыми ввели запрет на въезд всем, кто побывал в КНР в последнее время. После этого их примеру последовали и другие страны.

Опасности распространения коронавируса нет.Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

ИСТОЧНИК KP.RU

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