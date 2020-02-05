2020-02-05T14:22:33+03:00
Спорт

Российский футбольный союз не уведомили о недопуске сборной на ЧМ-2022

РУСАДА также не получало соответствующих документов от Всемирного антидопингового агентства
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Эксперты Всемирного антидопингового агентства якобы запретили российским футболистам участвовать в Чемпионате мира 2022 годаЭксперты Всемирного антидопингового агентства якобы запретили российским футболистам участвовать в Чемпионате мира 2022 годаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Российский футбольный союз пока не получал никаких официальных документов от Всемирного антидопингового агентства (WADA) относительно недопуска нашей сборной на чемпионат мира 2022 года в Катаре. Об этом сообщили в пресс-службе РФС.

"Мы не получали каких-либо уведомлений от WADA о статусе нашей сборной на ЧМ в 2022 году", — сказал представитель союза в комментарии RT.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) также не располагает соответствующей информацией. Гендиректор организации Юрий Ганус напомнил, что судебное разбирательство еще не закончено, а значит рано говорить о санкциях в отношении российских спортсменов.

Сайт kp.ru писал, что о недопуске наших футболистов на ЧМ-2022 сообщило издание BeIN SPORTS. Согласно его данным, эксперты WADA якобы направили соответствующее распоряжение в Россию.

Глава РУСАДА о возможности изменить решение WADA.

ИСТОЧНИК KP.RU

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