Российский футбольный союз не уведомили о недопуске сборной на ЧМ-2022

5 Февр. 2020 2020-02-05T14:22:33+03:00

Эксперты Всемирного антидопингового агентства якобы запретили российским футболистам участвовать в Чемпионате мира 2022 года Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

РУСАДА также не получало соответствующих документов от Всемирного антидопингового агентства

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Российский футбольный союз пока не получал никаких официальных документов от Всемирного антидопингового агентства (WADA) относительно недопуска нашей сборной на чемпионат мира 2022 года в Катаре. Об этом сообщили в пресс-службе РФС.

"Мы не получали каких-либо уведомлений от WADA о статусе нашей сборной на ЧМ в 2022 году", — сказал представитель союза в комментарии RT.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) также не располагает соответствующей информацией. Гендиректор организации Юрий Ганус напомнил, что судебное разбирательство еще не закончено, а значит рано говорить о санкциях в отношении российских спортсменов.

Сайт kp.ru писал, что о недопуске наших футболистов на ЧМ-2022 сообщило издание BeIN SPORTS. Согласно его данным, эксперты WADA якобы направили соответствующее распоряжение в Россию.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/748688" frameborder="0"></iframe> Глава РУСАДА о возможности изменить решение WADA.

ИСТОЧНИК KP.RU