BeIN SPORTS: ВАДА запрещает России участие в Чемпионате мира по футболу в 2022 году

5 Февр. 2020 2020-02-05T13:22:19+03:00

Заявление в ВАДА сделали несмотря на то, что суд еще не завершен Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Эксперты Всемирного антидопингового агенства запретили российским спортсменам участвовать в Чемпионате мира 2022 года, который пройдет в Катаре. Об этом сообщает BeIN SPORTS. Якобы соответствующее распоряжение они направили в Россию.

Вот только никакого уведомления в РУСАДА (Российское антидопинговое агентство) не получали, сообщают РИА Новости. Генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус напомнил, что идет судебное разбирательство, а это значит, что пока преждевременно говорить о каких-либо ограничительных мерах в отношении российских атлетов.

Напомним, в ВАДА обратились в Спортивный Арбитражный суд с просьбой сделать процесс рассмотрения дела РУСАДА открытым. Во всемирной организации планируют таким образом "сделать видными" для всех аргументы. Дело касается данных московской лаборатории, которые по версии ВАДА, были изменены.

- ВАДА не может кого-то не допустить, такие решения находятся в компетенции международной федерации футбола. Когда ФИФА сделает какое-то заявление, будет какой-то смысл комментировать данную информацию, - сказал в беседе с Championat.com. почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/748688" frameborder="0"></iframe> Глава РУСАДА о возможности изменить решение WADA.

ИСТОЧНИК KP.RU