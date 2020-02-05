BeIN SPORTS: ВАДА запрещает России участие в Чемпионате мира по футболу в 2022 году
Эксперты Всемирного антидопингового агенства запретили российским спортсменам участвовать в Чемпионате мира 2022 года, который пройдет в Катаре. Об этом сообщает BeIN SPORTS. Якобы соответствующее распоряжение они направили в Россию.
Вот только никакого уведомления в РУСАДА (Российское антидопинговое агентство) не получали, сообщают РИА Новости. Генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус напомнил, что идет судебное разбирательство, а это значит, что пока преждевременно говорить о каких-либо ограничительных мерах в отношении российских атлетов.
Напомним, в ВАДА обратились в Спортивный Арбитражный суд с просьбой сделать процесс рассмотрения дела РУСАДА открытым. Во всемирной организации планируют таким образом "сделать видными" для всех аргументы. Дело касается данных московской лаборатории, которые по версии ВАДА, были изменены.
- ВАДА не может кого-то не допустить, такие решения находятся в компетенции международной федерации футбола. Когда ФИФА сделает какое-то заявление, будет какой-то смысл комментировать данную информацию, - сказал в беседе с Championat.com. почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков.
Глава РУСАДА о возможности изменить решение WADA.
ИСТОЧНИК KP.RU