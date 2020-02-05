ФИФА отреагировала на информацию о недопуске России на ЧМ-2022

5 Февр. 2020 2020-02-05T14:39:08+03:00

Изменить размер текста: A A

5 февраля в СМИ появилась информация о том, что эксперты ВАДА (Всемирного антидопингового агентства) запрещают российским футболистам участвовать в Чемпионате мира 2022. Соответствующее заявление прокомментировали в ФИФА (Международной федерации футбола).

- Нет никаких отличий от нашего декабрьского заявления, в котором мы заявили, что ФИФА находится в контакте с WADA и ASOIF для прояснения вопроса по решению исполнительного комитета WADA в отношении футбола, - сказал представитель федерации в интервью RT.

Распоряжение относительно отстранения наших спортсменов ВАДА должны были направить в Россию. Однако ни РУСАДА (российские антидопинговое агентство), ни Российский футбольный союз никаких официальных уведомлений не получали. Гендиректор Русада Юрий Ганус отметил, что судебное разбирательство еще не закончено, поэтому говорить о каких-то преждевременных запретах и санкциях еще слишком рано.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/748688" frameborder="0"></iframe> Глава РУСАДА о возможности изменить решение WADA.

ИСТОЧНИК KP.RU