Боксёр Кушиташвили, ударивший росгвардейца, обжаловал арест
Чемпион России по боксу Георгий Кушиташвили обжаловал решение суда об аресте до 1 апреля. Претендовавший на участие в Олимпиаде-2020 Кушиташвили утверждает, что он предлагал росгвардейцу помощь после того, как тот случайно сам разбил нос. Мать боксёра утверждает, что её сына могли подставить конкуренты в борьбе за квоту на Олимпиаде.
Напомним, что 1 февраля Кушиташвили с другом приехали на такси на Фрунзенскую набережную. Их поведение показалось странным сторудникам Росгвардии, но мужчины попытались скрыться, увидев патрульную машину. При задержании в подъезде боксёр ударил стража порядка в нос. Позже у Кушиташвили изъяли пакетик с кокаином.
Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев заявил, что чемпиона России в полутяжелом весе следует серьезно наказать, если факт совершенного им преступления подтвердиться.
Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова попросила главу СК России Александра Бастрыкина взять на личный контроль рассмотрение уголовного дела Георгия Кушиташвили.
Чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили арестовали на два месяца.235-й гарнизонный военный суд Москвы по запросу Следственного Комитета отправил под арест двукратного чемпиона Российской Федерации по боксу Георгия Кушиташвили на два месяца
ИСТОЧНИК KP.RU