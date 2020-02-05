Россияне с задержанного в Японии лайнера не заразились коронавиурсом

5 Февр. 2020 2020-02-05T15:47:52+03:00

Однако им, как и тысячам других пассажиров, придется провести в карантине не менее двух недель

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Установлены личности всех десятерых пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, которые заразились коронавирусом. Россиян среди них нет. Об этом сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров.

Сайт kp.ru писал, что корабль был задержан у берегов Японии для проверки в среду, 5 февраля. На его борту находятся 2666 гостей и 1045 членов экипажа.

Согласно данным компании Princess Cruises, заболевание выявлено у двух австралийцев, трех японцев, одного американца, троих туристов из Гонконга и члена экипажа - гражданина Филиппин. Все находящие на борту россияне - 24 человека - здоровы.

"Десять человек, у которых подтверждено заражение коронавирусом, доставлены на берег водным транспортом японской береговой охраны, а затем - в местные больницы для оказания помощи японским медицинским работникам на берегу". - сообщается на сайте АТОР.

Лайнер проведет в карантине в Иокогаме не менее 14 дней. Людей на борту обеспечили питанием и медицинской помощью. Также им предоставят бесплатный доступ к интернету и телефону, полностью вернут деньги за тур.

Карта распространения коронавируса

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/758927" frameborder="0"></iframe> На борту задержанного из-за коронавируса круизного лайнера в Японии 24 гражданина России.

ИСТОЧНИК KP.RU