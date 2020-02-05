2020-02-05T15:47:52+03:00
В мире

Россияне с задержанного в Японии лайнера не заразились коронавиурсом

Однако им, как и тысячам других пассажиров, придется провести в карантине не менее двух недель
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Всех зараженных вывезли с корабляВсех зараженных вывезли с корабляФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Установлены личности всех десятерых пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, которые заразились коронавирусом. Россиян среди них нет. Об этом сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров.

Сайт kp.ru писал, что корабль был задержан у берегов Японии для проверки в среду, 5 февраля. На его борту находятся 2666 гостей и 1045 членов экипажа.

Согласно данным компании Princess Cruises, заболевание выявлено у двух австралийцев, трех японцев, одного американца, троих туристов из Гонконга и члена экипажа - гражданина Филиппин. Все находящие на борту россияне - 24 человека - здоровы.

"Десять человек, у которых подтверждено заражение коронавирусом, доставлены на берег водным транспортом японской береговой охраны, а затем - в местные больницы для оказания помощи японским медицинским работникам на берегу". - сообщается на сайте АТОР.

Лайнер проведет в карантине в Иокогаме не менее 14 дней. Людей на борту обеспечили питанием и медицинской помощью. Также им предоставят бесплатный доступ к интернету и телефону, полностью вернут деньги за тур.

Карта распространения коронавируса

На борту задержанного из-за коронавируса круизного лайнера в Японии 24 гражданина России.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Вспышка коронавируса в Китае»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Германии потребовали от ЕС «четче» реагировать на санкции против «Северного потока - 2»
Эрдоган: нападение на турецких военных начинает «новую эпоху» в Сирии
Россия ввела запрет на транзитные авиаперелёты иностранцев из Китая
Китай до сих пор не передал России штамм коронавируса
В Госдуме хотят ограничить использование шипованной резины
«Решили на людях нажиться»: Путин заявил о необходимости отбирать лицензии у аптек, завышающих цены
Мы своих не бросаем: Голикова об эвакуации россиян из Уханя
Эксперт оценил преимущества танка Т-90М перед конкурентами
Россияне впервые смогут пройти перепись населения по интернету в октябре 2020 года
Adidas временно закрывает магазины в Китае из-за коронавируса
ФАС пригрозила крупными штрафами за завышение цен на медицинские маски
Россияне с задержанного в Японии лайнера не заразились коронавиурсом
#ПочтаПобеды: россиянам предложили написать «живые» письма ветеранам
Союз потребителей опроверг дефицит чеснока из-за коронавируса
Боксёр Кушиташвили, ударивший росгвардейца, обжаловал арест
Минздрав: На разработку вакцины от коронавируса уйдет 8-10 месяцев
Песков объяснил необходимость поправок о Госсовете в Конституции
Все россияне, хотевшие улететь из Уханя, эвакуированы
Путин: "Человечество вновь оказалось у опасной черты"
ФИФА отреагировала на информацию о недопуске России на ЧМ-2022
Жириновский предложил написать «радостную» песню к Дню победы, «с оптимизмом»
В Подмосковье начались учения по борьбе с распространением коронавируса
Эксперт дал советы по борьбе с новыми кредитными махинациями