Россияне с задержанного в Японии лайнера не заразились коронавиурсом
Установлены личности всех десятерых пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, которые заразились коронавирусом. Россиян среди них нет. Об этом сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров.
Сайт kp.ru писал, что корабль был задержан у берегов Японии для проверки в среду, 5 февраля. На его борту находятся 2666 гостей и 1045 членов экипажа.
Согласно данным компании Princess Cruises, заболевание выявлено у двух австралийцев, трех японцев, одного американца, троих туристов из Гонконга и члена экипажа - гражданина Филиппин. Все находящие на борту россияне - 24 человека - здоровы.
"Десять человек, у которых подтверждено заражение коронавирусом, доставлены на берег водным транспортом японской береговой охраны, а затем - в местные больницы для оказания помощи японским медицинским работникам на берегу". - сообщается на сайте АТОР.
Лайнер проведет в карантине в Иокогаме не менее 14 дней. Людей на борту обеспечили питанием и медицинской помощью. Также им предоставят бесплатный доступ к интернету и телефону, полностью вернут деньги за тур.
Карта распространения коронавируса
На борту задержанного из-за коронавируса круизного лайнера в Японии 24 гражданина России.
ИСТОЧНИК KP.RU
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