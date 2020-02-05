На борту задержанного из-за коронавируса круизного лайнера в Японии 24 гражданина России

5 Февр. 2020 2020-02-05T11:49:51+03:00

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На борту круизного лайнера в Японии, где у десяти пассажиров обнаружили коронавирус, 24 гражданина России, а не двое, как сообщали ранее. Точное число граждан сообщили в российском посольстве в Японии.

Лайнер остановили для проверки 5 февраля. Тест на коронавирус подтвердил наличие заболевания у десяти человек. Остальных медикам только предстоит проверить. В соцсетях появляются сообщения от пассажиров корабля, которые несколько часов находятся в своих каютах. Людей попросили не выходить из комнат, пока идет проверка. Британцы начали жаловаться, что у них заканчиваются запасы воды и еды. Сколько времени займет проверка, не известно, решается вопрос, всех ли из 3700 человек проверять.

РИА Новости со ссылкой на посольство в Японии сообщает о том, что людей на борту корабля обеспечили питанием. Им предложена медицинская помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU