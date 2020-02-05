2020-02-05T11:49:51+03:00
Общество

На борту задержанного из-за коронавируса круизного лайнера в Японии 24 гражданина России

Ранее была информация, что среди 3700 пассажиров всего двое россиян
Юлия САЛЬНИКОВА
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Врачи бурут анализы у пассажиров корабля для проверки на коронавирусВрачи бурут анализы у пассажиров корабля для проверки на коронавирусФото: GLOBAL LOOK PRESS
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На борту круизного лайнера в Японии, где у десяти пассажиров обнаружили коронавирус, 24 гражданина России, а не двое, как сообщали ранее. Точное число граждан сообщили в российском посольстве в Японии.

Лайнер остановили для проверки 5 февраля. Тест на коронавирус подтвердил наличие заболевания у десяти человек. Остальных медикам только предстоит проверить. В соцсетях появляются сообщения от пассажиров корабля, которые несколько часов находятся в своих каютах. Людей попросили не выходить из комнат, пока идет проверка. Британцы начали жаловаться, что у них заканчиваются запасы воды и еды. Сколько времени займет проверка, не известно, решается вопрос, всех ли из 3700 человек проверять.

РИА Новости со ссылкой на посольство в Японии сообщает о том, что людей на борту корабля обеспечили питанием. Им предложена медицинская помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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