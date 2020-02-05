2020-02-05T16:04:21+03:00
Общество

ФАС пригрозила крупными штрафами за завышение цен на медицинские маски

Аптечные сети могут обвинить в мародерстве и картельном сговоре
Елена ГИЛЬМАНОВА
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ФАС пригрозила крупными штрафами за завышение цен на медицинские маскиФАС пригрозила крупными штрафами за завышение цен на медицинские маскиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Завышение цены на медицинские маски может быть рассмотрено как мародерство и картельный сговор. За такие действия аптечные сети должны будут выплатить крупный штраф. Такое заявление сделал замглавы Федеральной антимонопольной службы Андрей Цариковский.

Замглавы ФАС сообщил, что во многих регионах зафиксировано повышение цен. Самая высокая стоимости медицинских масок зафиксирована в Дагестане, где завышение 650%.

«Когда такие завышения цен происходят во время чрезвычайных ситуаций, мы считаем это экономическим мародерством, и будем поступать как с мародерами, принимая все меры антимонопольного регулирования (…) а это очень крупные штрафы», – сказал он.

Цариковский добавил, что маски не входят в списки первоочередных товаров, поэтому цены на них не регулируются, но «часто это происходит по договоренности аптечных сетей».

«Мы будем сразу же возбуждать антимонопольные дела, как только обнаружим такое завышение. Официально нам пока поступило пять жалоб, но мы работаем сами и сами будем добиваться результатов», - заключил Цариковский.

Он также отметил, что существует проблема с нехваткой масок в Приморье и Еврейской автономной области

Напомним, как писал ФАС в связи с распространением коронавируса нового типа цены на медицинские маски подскочили на треть. В среднем за упаковку покупатель платит 59 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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