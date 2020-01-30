Цены на медицинские маски из-за коронавируса подскочили на треть

30 Янв. 2020 2020-01-30T08:48:43+03:00

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Цены на медицинские маски за последнюю неделю подскочили на треть. По данным оператора фискальных данных «Платформа ОФД» в среднем за упаковку покупатель платит 59 рублей. Такому стремительному росту есть объяснение – коронавирус, который вспыхнул в Китае и постепенно распространяется по миру.

Покупатели предпочитают покупать товар не поштучно, а целыми упаковками. Объем продаж увеличился 31%, а самыми популярными стали трехслойные маски с фиксатором по 50 штук в упаковке.

- Ажиотаж, вызванный обсуждением темы нового коронавируса, повлиял и на потребительский спрос в категории медицинских масок. На минувшей неделе чаще всего покупки таких товаров совершались в Москве и Московской области, в Санкт-Петербурге и Иркутской области, - сообщил «Известиям» директор по работе с партнерами компании Дмитрий Афанасьев.

При этом в Москве средний чек – 81 рубль, а объем продаж вырос в 3,6 раз.

Рост интереса к медицинским маскам подтверждает и статистика сервиса Yandex.Wordstat. Сведения о данном средстве защиты запрашивали 34,7 тыс. раз — в пять раз чаще, чем неделей ранее.

Пользователи часто хотят не просто маски, а цветные или с различными рисунками.

Новый тип коронавируса 2019-nCoV вспыхнул в китайском городе Ухань в середине января. Болезнь стремительно распространяется от человека к человеку, десятки человек погибли. Власти страны решили закрыть провинцию, откуда пошло заболевание, но этой меры оказалось недостаточно.

30 января стало известно, что 2019-nCoV захватил весь Китай. Первый случай заражения зафиксирован в Тибете, где до этого не было выявлено не одного инфицированного гражданина.

Случаи заражения фиксируются в разных странах. Медики прогнозируют, что до России болезнь доберется к середине февраля. А еще отмечают, что мир оказался не готов к эпидемии.

Пока в нашей стране не подтвержден ни один случай заражения коронавирусом, но за все время болезни было госпитализировано более ста человек.

ИСТОЧНИК KP.RU