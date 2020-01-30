2020-01-30T08:48:43+03:00
Экономика

Цены на медицинские маски из-за коронавируса подскочили на треть

Цена за упаковку доходит до 59 рублей
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Медицинские маски подскочили в цене на треть из-за нового вируса. ФОТО: Антон ПЕТЛИЦАМедицинские маски подскочили в цене на треть из-за нового вируса. ФОТО: Антон ПЕТЛИЦА
Изменить размер текста:

Цены на медицинские маски за последнюю неделю подскочили на треть. По данным оператора фискальных данных «Платформа ОФД» в среднем за упаковку покупатель платит 59 рублей. Такому стремительному росту есть объяснение – коронавирус, который вспыхнул в Китае и постепенно распространяется по миру.

Покупатели предпочитают покупать товар не поштучно, а целыми упаковками. Объем продаж увеличился 31%, а самыми популярными стали трехслойные маски с фиксатором по 50 штук в упаковке.

- Ажиотаж, вызванный обсуждением темы нового коронавируса, повлиял и на потребительский спрос в категории медицинских масок. На минувшей неделе чаще всего покупки таких товаров совершались в Москве и Московской области, в Санкт-Петербурге и Иркутской области, - сообщил «Известиям» директор по работе с партнерами компании Дмитрий Афанасьев.

При этом в Москве средний чек – 81 рубль, а объем продаж вырос в 3,6 раз.

Рост интереса к медицинским маскам подтверждает и статистика сервиса Yandex.Wordstat. Сведения о данном средстве защиты запрашивали 34,7 тыс. раз — в пять раз чаще, чем неделей ранее.

Пользователи часто хотят не просто маски, а цветные или с различными рисунками.

Новый тип коронавируса 2019-nCoV вспыхнул в китайском городе Ухань в середине января. Болезнь стремительно распространяется от человека к человеку, десятки человек погибли. Власти страны решили закрыть провинцию, откуда пошло заболевание, но этой меры оказалось недостаточно.

30 января стало известно, что 2019-nCoV захватил весь Китай. Первый случай заражения зафиксирован в Тибете, где до этого не было выявлено не одного инфицированного гражданина.

Случаи заражения фиксируются в разных странах. Медики прогнозируют, что до России болезнь доберется к середине февраля. А еще отмечают, что мир оказался не готов к эпидемии.

Пока в нашей стране не подтвержден ни один случай заражения коронавирусом, но за все время болезни было госпитализировано более ста человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Вспышка коронавируса в Китае»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Спустя два дня после пожара в Подмосковье под завалами нашли тело ребенка
В Подмосковье у бизнесмена украли шесть наручных часов на сумму более 2 миллионов рублей
Россияне-банкроты стали старше на полгода
В США назвали три российские подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут
Помилованная президентом России Наама Иссахар вышла из колонии
В Гатчинском районе Ленинградской области нашли месячного медвежонка
Полиция предлагает подключить частных детективов к борьбе с мошенниками на рынке ОСАГО
Небензя напомнил картографам «сделки века», что Голаны – это Сирия
Овечкин вышел на разминку перед матчем в форме с номером Коби Брайанта
Цены на медицинские маски из-за коронавируса подскочили на треть
В России вступил в силу закон, разрешающий охоту с луком и арбалетом
Последний регион Китая "сдался" коронавирусу
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у побережья Греции
В Китае начнут наказывать за попытки заразить коронавирусом
Крупнейшие газовые месторождения Украины находятся на грани истощения
Глава украинской делегации в ПАСЕ: Возвращение России усугубляет кризис в Ассамблее
Жертвами взрыва автоцистерны в Перу стали 17 человек
«Извольте людей уважать»: Соловьев считает, что увольнение главы Чувашии станет уроком для всех чиновников
Из-за коронавируса Россия закрывает пешеходную и автомобильную границу с Китаем
Армия Сирии освободила от боевиков 27 деревень и поселков в Идлибе
Посольство РФ в США: Новые американские санкции не изменят политики России
Трамп провел совещание по ситуации с коронавирусом
Число жертв коронавируса в Китае возросло до 170
Пауло Коэльо удалил черновик детской книги, которую писал в соавторстве с Коби Брайантом
Экипаж загоревшегося у берегов ОАЭ танкера спасен
Из-за коронавируса Air Canada приостановила полеты в Пекин и Шанхай