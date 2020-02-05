2020-02-05T16:04:24+03:00
Общество

«Решили на людях нажиться»: Путин заявил о необходимости отбирать лицензии у аптек, завышающих цены

Голикова сообщила, что некоторые аптечные сети подняли стоимость маски до 70-100 рублей
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Путин: нужно отбирать лицензии у аптек, завышающих цены на медицинские маскиПутин: нужно отбирать лицензии у аптек, завышающих цены на медицинские маскиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Президент России Владимир Путин заявил о необходимости отнимать отбирать лицензии у аптек, завышающих цены на медицинские маски и противовирусные препараты.

«Лицензии надо отбирать у них (у аптек), вот и все, на эту деятельность. Решили нажиться (…) Просто по каждой организации принять решение, вот и все, чтоб неповадно было в следующий раз», - заявил российский лидер.

Вице-премьер России Татьяна Голикова также отметила проблему с завышением цен и сообщила, что некоторые аптечные сети подняли стоимость медицинских масок до 70-100 рублей, тогда как до Нового года одна маска продавалась за 1,5 рубля.

Голикова также напомнила о том, что с 14 февраля будут прекращены все чартерные рейсы между РФ и Китаем.

Как писал ранее сайт kp.ru, в Федеральной антимонопольной службе заявили, что завышение цены на медицинские маски может быть рассмотрено как мародерство и картельный сговор. Замглавы ФАС Андрей Цариковский заявил, что ведомство будет «сразу же возбуждать антимонопольные дела», как только обнаружит такое завышение. Он сообщил, что на данный момент поступило пять жалоб.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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