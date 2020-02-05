2020-02-05T16:26:54+03:00
В мире

Эрдоган: нападение на турецких военных начинает «новую эпоху» в Сирии

Президент Турции потребовал от сирийских военнослужащих отвести войска от постов Анкары в Идлибе
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Президент Турции потребовал от сирийских военнослужащих отвести войска от постов Анкары в ИдлибеПрезидент Турции потребовал от сирийских военнослужащих отвести войска от постов Анкары в ИдлибеФото: REUTERS
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган потребовал от правительства Сирии в течение месяца вывести своих военных за пределы турецких наблюдательных постов в сирийской провинции Идлибе.

По его словам, нападение на турецких военнослужащих является «поворотным пунктом» и «начинает новую эпоху в Сирии» и Анкара требует отвода сирийских военных в качестве «самообороны в Идлибе».

«Мы не можем допустить, чтобы подобное продолжалось (…) Если режим [президента Сирии Башара Асада] в течение февраля не отведет своих военных за пределы наших наблюдательных пунктов, то Турция будет вынуждена сделать это сама», - сказал турецкий лидер.

Напомним, ранее Эрдоган сообщил, что в результате обстрела турецких военных в Сирии погибли восемь человек. Среди них трое - гражданский персонал. В Министерстве обороны Турции заявили, что нанесли ответный удар и нейтрализовали 76 сирийских военных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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