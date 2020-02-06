2020-02-06T00:41:40+03:00
Политика

Адмирал ВМС США: Нашим кораблям угрожают российские подлодки у американских берегов

Из-за «более совершенных и тихих» субмарин России флот США больше не чувствует себя в безопасности
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Вице-адмирал ВМС США Эндрю «Вуди» ЛьюисВице-адмирал ВМС США Эндрю «Вуди» ЛьюисФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Российские подлодки бороздят океан у берегов США, поэтому американский флот теперь не может рассматривать Атлантику как зону своего «неоспоримого» господства. Так заявил вице-адмирал Военно-морских сил Соединенных Штатов Эндрю «Вуди» Льюис, отметив, что субмарины России совершенствуются, становятся более бесшумными, оборудованными «более смертоносными системами вооружения».

«Наши корабли больше не могут рассчитывать на то, что они будут находиться в тихой гавани на восточном побережье или что им хотя бы удастся беспрепятственно пересечь Атлантический океан, чтобы выполнять операции в другом месте», - цитирует его выступление на собрании Военно-морского института США и Центра стратегических и международных исследований издание The Drive.

Американский адмирал утверждает, что российские подводные лодки патрулируют Атлантический океан 24 часа в сутки, и стоит кораблям ВМС США выйти из своей базы в Норфолке, как они окажутся в опасности. Поэтому флоту США стало сложнее готовиться к своим операции.

Правда, по доброй вашингтонской традиции, адмирал Льюис никаких конкретных данных по поводу размещения российских субмарин или какой-нибудь другой военной техники у американских берегов не привел.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Адмирал ВМС США: Нашим кораблям угрожают российские подлодки у американских берегов
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