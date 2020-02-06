В Иерусалиме автомобиль въехал в толпу: пострадали 15 военных
Израильская полиция расследует инцидент как теракт
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Неподалеку от развлекательного центра "Первая станция" в центре Иерусалима автомобиль въехал в толпу. В результате наезда пострадали 15 военнослужащих Армии обороны Израиля. Один из них находится в критическом состоянии.
В полиции случившееся назвали терактом. По словам очевидцев, водитель намеренно направил машину в сторону военных, а после совершения преступления уехал. Его автомобиль нашли в палестинском городе Бейт-Джала рядом с Вифлеемом.
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ИСТОЧНИК KP.RU