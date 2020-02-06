"Слишком мачистые": Жан-Поль Готье объснил, почему русские мужчины некрасивые

6 Февр. 2020 2020-02-06T16:40:18+03:00

Жан-Поль Готье считает, что "две страны создают красавиц в мире - это Россия и Бразилия" Фото: REUTERS

В то же время кутюрье поражён количеством красивых моделей в России

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Французский дизайнер Жан-Поль Готье поделился с историком моды Александром Васильевым в эфире передачи "Модный приговор" своими рассуждениями о красоте российских женщин и непривлекательности мужчин.

- Я считаю, что две страны создают красавиц в мире. Это Россия и Бразилия, - рассказал Готье Васильеву.

Он отметил, что его поразило количество красивых моделей в России, но при этом он не увидел ни одного красивого манекенщика. Кутюрье объяснил это тем, что "русские мужчины мачистые, а женщины стараются нравиться".

Ранее сайт kp.ru публиковал самые скандальные высказывания другого модельера - Карла Лагерфельда.

- Если бы я был женщиной в России, я бы стал лесбиянкой, потому что мужчины там очень некрасивы. Есть несколько симпатичных, вроде бойфренда Наоми Кэмпбелл (Владислав Доронин). Но вы увидите там самых красивых женщин и самых отвратительных мужчин, - сказал он в 2012 году.

Также сайт kp.ru писал о Fashion Freak Show - сценический проект Жан-Поля Готье, представленный миру в 2018 году. 31 января 2020 года дизайнер привёз его и в Россию.

ИСТОЧНИК KP.RU