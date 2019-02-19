Русские мужчины уродливы, а Меркель пытается исправить свой образ злой мачехи: Скандальные цитаты Карла Лагерфельда

Лагерфельд был не только неутомимым креативным директором нескольких крупнейших домов моды. Как-то один журналист сказал, что Лагерфельд говорит на 7 языках с 20-ю акцентами. При этом самому Кайзеру было все равно, что о нем подумают. Он плевал на политкорректность, его слова делали много шума, их мгновенно разбирали на цитаты и даже собрали в отдельную книгу.

Вот некоторые из самых скандальных высказываний кутюрье:

Про политику открытых границ Ангелы Меркель: «Германия не может - даже с разницей в десятилетия - вначале убить миллионы евреев, а потом пригласить миллионы их врагов на их место». «Я знаю одного немца, который взял к себе молодого сирийца, а через четыре дня заявил, что величайшим изобретением Германии был Холокост».

Ангела Меркель в центре приема беженцев из стран Ближнего востока, 2015 год.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«У Меркель и так уже были миллионы и миллионы иммигрантов. Хорошо интегрированных, они работали, всё было нормально. Зачем ей надо было приглашать ещё миллион? Чтобы улучшить свой имидж злой мачехи после греческого кризиса?»

Про движение #MeToo Лагерфельд сказал, что его достали модели и актрисы, которые плачутся о сексуальных домогательствах.

Феминистка на марше движения #MeToo в Лос-Анджелесе.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

После свадьбы принца Уильяма и Кейт Миддлтон: «У Кейт Миддлтон хороший силуэт, она подходит этому мальчику. Мне нравятся такие женщины, нравится романтическая красота. С другой стороны, с её сестрой сложнее (сестра Кейт, Пиппа Миддлтон, которую в Британии многие считают красоткой, - прим. ред.) Мне не нравится лицо её сестры. Ей стоит показывать себя только со спины».

Молодожены принц Уильям и Кейт Миддлтон приветствуют собравшихся у Букингемского дворца, апрель 2011 года.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

О гостях на королевской свадьбе: «Это была не коллекция, это был выбор определенных женщин для этой церемонии: плохими пропорции, уродливые шляпы, короткие юбки на толстых ногах».

Про Королеву Великобритании Елизавету II: «Она выглядит, как её бабуля. Такая более улыбчивая версия. Что касается её одежды, ну, она немного пришла в себя. Что бы это ни значило».

Королева Великобритании Елизавета II.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Про британскую певицу Адель: «Сейчас все сходят с ума по Адель. Она толстовата. Но лицо красивое, и голос божественный».

Певица Адель на вручении наград "Грэмми".Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Про русских мужчин: «Если бы я был женщиной в России, я бы стал лесбиянкой, потому что мужчины там очень некрасивы. Есть несколько симпатичных, вроде бойфренда Наоми Кэмпбелл (на тот момент это был бизнесмен Владислав Доронин - прим.ред.). Но вы увидите там самых красивых женщин и самых отвратительных мужчин».

Владислав Доронин и Наоми Кэмпбелл в 2011 году.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Про экономический кризис в Греции: «Греции надо бы подчистить свой имидж. Это большая проблема, у них репутация, что там везде коррупция. Кто знает, дойдут ли деньги туда, куда предназначаются (финансовая помощь МВФ - прим.ред.). Никто не хочет, чтобы Греция исчезла, но у них и правда привычки отвратительные. Да и в Италии тоже».

Про людей, которым не нравятся худые модели: «Это жирные мумии, которые сидят с пакетами чипсов перед телевизором и говорят, что худые модели уродливы».

Карл Лагерфельд и модели Наоми Кэмпбелл и Стелла Теннант в 1997 году.Фото: REUTERS

«Спортивные штаны являются признаком поражения. Если вы их купили, значит вы окончательно потеряли контроль над жизнью».

«Я думаю, татуировки - это ужасно. Это как всю жизнь прожить в платье Pucci. Если вы молоды и худы, то ещё ладно. Но если нет...»

Бренд Pucci известен своими коллекциями с яркими цветными узорами.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«Я не советую невестам выбирать меня дизайнером свадебного платья. Все, для кого я их создал, развелись».

«Не выношу страусов. Они похожи на мумий с угревой сыпью».

«Когда мне было 14! Я захотел покурить, потому что моя мама курила, как сумасшедшая. Я хотел курить, чтобы выглядеть взрослым, но моя мама сказала: «Тебе не нужно курить. У тебя некрасивые руки, а они будут на виду».

«Жизнь - не конкурс красоты, в ней есть и уродливые люди. Но больше, чем некрасивых людей, я ненавижу коротышек. Женщина может быть невысокого роста, но для мужчины это непростительно. Он за это не простит... Они злые и готовы убить тебя.»

Карл Лагерфельд среди моделей на показе Chanel, 2003 год.Фото: REUTERS

«То, что я сделал, никогда бы не сделала Коко Шанель. Она бы это возненавидела».

«Можете видеть жизнь в розовом цвете, но не носите его».

«Я ходячий лейбл. Я Лейблфельд, а не Лагерфельд.»

Знаменитый кутюрье скончался 19 февраля 2019 года на 86 году жизни.Фото: REUTERS

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/692861" frameborder="0"></iframe> Умер Карл Лагерфильд.Маэстро больше не выйдет на поклон. Великий модельер и креативный вдохновитель модного дома Шанель скончался на 86 году жизни

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