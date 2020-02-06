2020-02-06T18:03:32+03:00
Политика

Путин снял с должности четырех генералов МВД и МЧС

Президент провел ряд перестановок в системе силовых ведомств
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Путин снял с должности четырех генералов МВД и МЧСПутин снял с должности четырех генералов МВД и МЧСФото: REUTERS
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Российский лидер Владимир Путин снял с должности четырех генералов МВД и МЧС.

Президент провел несколько перестановок в системе силовых ведомств. Указ Владимира Путина уже опубликован на официальном портале правовой информации.

Таким образом. по распоряжению президента России, свои посты покидают:

- генерал-майор полиции Аксенов Н. Н., начальник управления МВД по Амурской области;

- генерал-майор полиции Афанасьев Н. Н., начальник управления МВД по Приморскому краю;

- генерал-майор полиции Половников В. Н., министр внутренних дел по Республике Коми;

- полковник юстиции Сарафанов А. Г., замруководителя Главного следственного управления СК по Московской области;

- генерал-лейтенант Яхьев Р. Х., начальник Главного управления МЧС по Чеченской Республике.

Напомним, российский лидер Владимир Путин на днях снял с должности скандально известного главу Чувашии Михаила Игнатьева, который заставил пожарного прыгать за ключами от машины. Глава региона держал связку ключей у себя над головой и заставил молодого человека прыгать за ними. Скандальное видео быстро распространилось по Сети и возмутило не только пользователей, но и президента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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