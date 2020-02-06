Путин снял с должности четырех генералов МВД и МЧС
Российский лидер Владимир Путин снял с должности четырех генералов МВД и МЧС.
Президент провел несколько перестановок в системе силовых ведомств. Указ Владимира Путина уже опубликован на официальном портале правовой информации.
Таким образом. по распоряжению президента России, свои посты покидают:
- генерал-майор полиции Аксенов Н. Н., начальник управления МВД по Амурской области;
- генерал-майор полиции Афанасьев Н. Н., начальник управления МВД по Приморскому краю;
- генерал-майор полиции Половников В. Н., министр внутренних дел по Республике Коми;
- полковник юстиции Сарафанов А. Г., замруководителя Главного следственного управления СК по Московской области;
- генерал-лейтенант Яхьев Р. Х., начальник Главного управления МЧС по Чеченской Республике.
Напомним, российский лидер Владимир Путин на днях снял с должности скандально известного главу Чувашии Михаила Игнатьева, который заставил пожарного прыгать за ключами от машины. Глава региона держал связку ключей у себя над головой и заставил молодого человека прыгать за ними. Скандальное видео быстро распространилось по Сети и возмутило не только пользователей, но и президента.
ИСТОЧНИК KP.RU