От коронавируса умер врач, которому власти запрещали рассказывать о заболевании

6 Февр. 2020 2020-02-06T19:49:02+03:00

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Врач Ли Вэньлян работал в Центральной больнице китайского города Ухань. Параллельно он вел блог на сервисе Weibo. Именно там 30 декабря он написал о том, что на рынке морепродуктов Хуанань подтвердилось семь случаев SARS (атипичной пневмонии). Тогда Ли еще не знал, что возбудителем болезни стал новый штамм коронавируса. Однако пост вызвал широкие резонанс. Коллеги быстро его подхватили и распространили по соцсетям.

Уже на следующий день Ли и еще семь врачей, поделившихся постом, вызвали в полицию. Их обвинили в распространении ложной информации и вынесли им предупреждение.

Не прошло и двух недель, как Ли и сам заразился коронавирусом. 11 января он написал, что у него появился кашель и высокая температура. Последняя запись в блоге Ли датируется первым февраля. Скончался он вечером 6 февраля возрасте 34 лет, пишет Global Times.

Напомним, на 6 февраля во всем мире около 28276 заболевших, 565 человек скончались. Однако уже 1173 пациентов смогли победить болезнь и были выписаны из больниц.

Карта распространения коронавируса

ИСТОЧНИК KP.RU