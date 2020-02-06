Китайский коронавирус, последние новости на 6 февраля: Эвакуированных россиян поместили на двухнедельных карантин, а недобросовестные аптеки лишат лицензии

Во всем мире число заболевших достигло 28276, 565 человек скончались. 563 летальных исхода произошло в Китае, 1 в Гонконге и 1 на Филиппинах. При этом 1173 пациентов смогли победить инфекцию и были выписаны из больниц. Мы собрали последние новости про китайский коронавирус к этому утру, 6 февраля.

Россия успешно эвакуировала 144 человека из очага коронавируса, провинции Хубэй. Их разместили в санатории "Градостроитель" под Тюменью.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/758852" frameborder="0"></iframe> В Тюмени встретили первый самолет из Уханя.Глава роспотребнадзора Анна Попова рассказала о встрече первого самолёта из УханяМария САННИКОВА

Ни у кого из эвакуированных не выявили повышенной температуры или симптомов коронавируса. Тем не менее, согласно правилам, им предстоит двухнедельный карантин. Это нужно для того, чтобы на 100% исключить риск инфицирования.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/758893" frameborder="0"></iframe> Эвакуированных из Китая россиян привезли в санаторий.Здесь они будут находится две недели на карантинеМария САННИКОВА

В самом санатории все организовано так, что рисков распространения вируса нет никаких, заверили в Роспотребнадзоре.

Сотрудницы лечебно-реабилитационного центра "Градостроитель", в котором проживают эвакуированные из Китая граждане РФ. Фото: Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса/ТАСС

Памятка для эвакуированных из Уханя россиян.

О правилах и условиях проживания нам рассказала одна из эвакуированных.

- Комнаты в санатории на два-три человека. В комнатах есть телевизор, холодильничек, чайник, кружки, фрукты, печеньки, конфетки, вода - сказали, что это все будет всегда. Средства личной гигиены есть, шампуни и щетки. У нас в комнате даже балкончик имеется. Питание четырехразовое, но сказали, что еду будут приносить в комнату, потому что из нее нам выходить нельзя. Если мы вышли из комнаты и с кем-то столкнулись в коридоре, то наши 14 дней будут отсчитывать заново, - сообщила kp.ru Анна Коняхина.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/758938" frameborder="0"></iframe> Эвакуированные из охваченного эпидемией коронавируса Уханя россияне приземлились в Тюмени.Два военных самолета доставили в Россию в общей сложности 144 человека

Между тем, из-за ажиотажа некоторые аптеки подняли цены на медицинские маски в 70-100 раз. Президент Путин распорядился лишать таких нарушителей лицензий.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что лекарств, способных эффективно бороться с коронавирусом пока нет. Но большинство заболевших выживут, «если получат адекватное поддерживающее лечение».

Тайвань полностью закрыл въезд с материковой части Китая из-за коронавируса.

На карантин у берегов Японии помещен круизный лайнер Diamond Princess, на борту которого находятся 3,7 тысяч человек. За сутки коронавирус нашли еще у 10 пассажиров - таким образом, число пациентов достигло 20. На лайнере находятся 24 россиянина, они здоровы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/759029" frameborder="0"></iframe> Видео изнутри круизного лайнера, помещенного на карантин в Японии.У берегов Японии дрейфует круизное судно. На его борту обнаружено десять человек, инфицированных китайским коронавирусом

Экс-главсанврач, а ныне депутат Госдумы Геннадий Онищенко в интервью kp.ru предупредил, что в России еще могут появиться заражённые коронавирусом.

Наши корреспонденты рассказывают про закрытый вирусологическый центр «Вектор»: именно сюда доставляют пробирки с анализами на коронавирус. Когда-то здесь разработали вакцину против лихорадки Эбола, а сейчас российские ученые трудятся над средством против коронавируса.

Пробирки с анализами доставляют в «Вектор» в таких термосах. Фото: Центр гигиены и эпидемиологии Новосибирской области.

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