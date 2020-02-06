6 Февр. 2020 2020-02-06T20:29:11+03:00

Путин подписал закон о праве ребенка на жилье при разводе родителей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Данное изменение позволит суду в каждом случае оценивать ситуацию с учетом всех сложившихся обстоятельств вокруг семьи

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Российский лидер Владимир Путин подписал закон о праве несовершеннолетнего ребенка на предоставление жилья при разводе родителей.

Так, родителя, который живет отдельно от ребенка после развода, привлекут к оплате дополнительных расходов, касающихся жилья

Данное изменение позволит суду в каждом случае индивидуально оценивать ситуацию с учетом всех сложившихся обстоятельств вокруг семьи.

Соответствующий документ опубликовали на портале правовой информации.

На днях в электронной базе Госдумы РФ опубликовали новый законопроект о гарантии выплат алиментов на содержание несовершеннолетних детей. Ранее этот момент никак не регулировался на государственном уровне.

Напомним, российский лидер Владимир Путин сообщил, что маткапитал можно тратить сразу после рождения первенца. При этом сроки рассмотрения документов для получения выплат сократят вдвое. С 2020 года материнский капитал, сумма которого более 466 тысяч рублей, начнут выдавать за первого ребенка. Плюс 150 тысяч добавят за рождение второго малыша.

ИСТОЧНИК KP.RU