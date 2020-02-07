Российский рыболовный траулер затонул у побережья Эстония
У берегов Эстонии затонул российский рыболовный траулер. Семерых членов экипажа - все граждане РФ - удалось спасти.
В Департаменте полиции и пограничной охраны Эстонии рассказали, что сигнал бедствия поступил с судна по радио в четверг, 6 февраля, ближе к полуночи. Траулер находился в 15 милях к северу от полуострова Юминда. Моряки сообщили, что рулевое управление вышло из строя, а две секции корабля заполнились водой. Судно начало дрейфовать, а вскоре пропало и электропитание.
Центр морской охраны Эстонии организовал совместную с Финляндией спасательную операцию и сообщил о ситуации находившимся поблизости судам. Первым на помощь российским морякам прибыл танкер под либерийским флагом. К этому моменту члены экипажа траулера уже находились в воде на спасательном плоте.
Людей подняли на борт, а двоих пострадавших отправили в хельсинскую больницу на полицейском вертолете. Остальные моряки в настоящий момент находятся в Северо-Эстонской региональной больнице, передает радиовещательная компания ERR.
Тем временем, в Китае оказались в ловушке другие наши соотечественники. Экипаж судна "Патриот" - всего 19 человек, в том числе две женщины - с начала января находится в порту Ниндэ. Сайт kp.ru писал, что сначала вернуться на родину мешали долги компании-судовладельца, а теперь препятствует коронавирус.
ИСТОЧНИК KP.RU