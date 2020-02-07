Глава Минобороны Эстонии посоветовал своему президенту не ехать в Москву на 9 мая
Министр обороны Эстонии Юри Луйк порекомендовал президенту своей страны Керсти Кальюлайд отказаться от поездки в столицу России на торжества по случаю 75-летия победы во Второй мировой войне.
«Я не советую этого, учитывая нынешнюю ситуацию», - сказал в интервью газете Sakala.
Глава военного ведомства Эстонии сослался на Министерство иностранных дел России. Он указал, что российский МИД выступил с заявлениями, которые касаются преемственности истории Эстонии, пакта Молотова-Риббентропа, Польши и Чехии.
«В таком контексте пребывание почетным гостем на параде дает совершенно неверный сигнал, будто мы косвенным образом поддерживаем российскую риторику», - заключил он.
Напомним, ранее министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу дал эстонскому лидеру такую же рекомендацию. Он заявил, что «скептически относится» к такому визиту. При этом канцелярия Керсти Кальюлайд сообщила, что президент пока не получала официального приглашения на торжественные мероприятия 9 мая.
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ИСТОЧНИК KP.RU