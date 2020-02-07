Глава Минобороны Эстонии посоветовал своему президенту не ехать в Москву на 9 мая

7 Февр. 2020 2020-02-07T11:15:50+03:00

Глава Минобороны Эстонии посоветовал Кальюлайд не ехать в Москву на 9 Мая Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Эстонский лидер Керсти Кальюлайд пока не получала официального приглашения на торжества по случаю 75-летия победы [видео]

Изменить размер текста: A A

Министр обороны Эстонии Юри Луйк порекомендовал президенту своей страны Керсти Кальюлайд отказаться от поездки в столицу России на торжества по случаю 75-летия победы во Второй мировой войне.

«Я не советую этого, учитывая нынешнюю ситуацию», - сказал в интервью газете Sakala.

Глава военного ведомства Эстонии сослался на Министерство иностранных дел России. Он указал, что российский МИД выступил с заявлениями, которые касаются преемственности истории Эстонии, пакта Молотова-Риббентропа, Польши и Чехии.

«В таком контексте пребывание почетным гостем на параде дает совершенно неверный сигнал, будто мы косвенным образом поддерживаем российскую риторику», - заключил он.

Напомним, ранее министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу дал эстонскому лидеру такую же рекомендацию. Он заявил, что «скептически относится» к такому визиту. При этом канцелярия Керсти Кальюлайд сообщила, что президент пока не получала официального приглашения на торжественные мероприятия 9 мая.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/754638" frameborder="0"></iframe> Эстония заявила, что Россия не оправдала ее надежд.В Таллине хотели, чтобы наша страна стала "такой же свободной и демократической"

ИСТОЧНИК KP.RU