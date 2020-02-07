Посольство поддерживает тесный контакт с россиянами на круизном лайнере в Японии

7 Февр. 2020 2020-02-07T11:52:10+03:00

Посольство РФ поддерживает тесный контакт с россиянами, на круизном лайнере в Японии Фото: REUTERS

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Посольство России в Японии поддерживает тесный контакт с россиянами, которые находятся на задержанном на карантин возле японского порта Йокогамы круизного лайнера Diamond Princess. В российском диппредставительстве также отметили, что ведут постоянную работу по выполнению просьб российских граждан

«Мы держим контакт со всеми россиянами, находящимися на борту, получаем их просьбы и ведем постоянную работу по их выполнению», - передает ТАСС сообщение российского посольства.

Напомним, круизный лайнер Diamond Princess стоит на якоре недалеко от порта Йокогама с 3 февраля, когда медики обнаружили коронавирус нового типа у 10 человек на его борту.

Как сообщал сайт kp.ru, число заболевших «китайской пневмонией» на борту лайнера достигло 61 человека. Среди пассажиров 24 россиянина, ни у кого из них заболевание выявлено не было.

Японские власти по-прежнему настаивают, чтобы все 3 тысячи 700 пассажиров и членов экипажа оставались на лайнере в течение двух недель.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/759029" frameborder="0"></iframe> Видео изнутри круизного лайнера, помещенного на карантин в Японии.У берегов Японии дрейфует круизное судно. На его борту обнаружено десять человек, инфицированных китайским коронавирусом

ИСТОЧНИК KP.RU