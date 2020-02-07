На борту лайнера в Японии до 61 человека выросло число зараженных коронавирусом
На борту лайнера Diamond Princess, который находится на карантине у берегов Японии выявили 41 новый случай заражения коронавирусом. Таким образом число заболевших "китайской пневмонией" достигло 61 человека.
По данным российского посольства в Японии, граждан РФ среди заболевших коронавирусом нет. На борту лайнера находится 21 россиянин. Агентство Kyodo передает, что инфицированы 21 гражданин Японии, восемь - США, по пять - Австралии и Канады и один аргентинец.
Как сообщает телеканал NHK со ссылкой на Министерство здравоохранения Японии, у больных повышена температура тела, наблюдается лихорадка и кашель. Власти страны по-прежнему настаивают, чтобы все 3 тысячи 700 пассажиров и членов экипажа оставались на борту в течение двух недель, пока не завершится период карантина.
Сайт kp.ru писал, что сначала коронавирус обнаружили у 20 пассажиров Diamond Princess. Вирус на борт принес 80-летний китаец, который незадолго до круиза посещал столицу провинции Хубэй. Люди вывешивают простыни за борт с надписями: «Хотим алкоголь».
Напомним, по последним данным, коронавирус унес жизни 633 человек. Заражены больше 30 тысяч человек. Полностью выздоровели 1153. В ВОЗ заявили, что лекарств, способных эффективно бороться с «китайским» коронавирусом, пока не существует.
Коронавирус - пути заражения и профилактика.
ИСТОЧНИК KP.RU
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