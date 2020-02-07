7 Февр. 2020 2020-02-07T06:59:09+03:00

На борту лайнера в Японии до 61 человека выросло число зараженных коронавирусом Фото: REUTERS

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На борту лайнера Diamond Princess, который находится на карантине у берегов Японии выявили 41 новый случай заражения коронавирусом. Таким образом число заболевших "китайской пневмонией" достигло 61 человека.

По данным российского посольства в Японии, граждан РФ среди заболевших коронавирусом нет. На борту лайнера находится 21 россиянин. Агентство Kyodo передает, что инфицированы 21 гражданин Японии, восемь - США, по пять - Австралии и Канады и один аргентинец.

Как сообщает телеканал NHK со ссылкой на Министерство здравоохранения Японии, у больных повышена температура тела, наблюдается лихорадка и кашель. Власти страны по-прежнему настаивают, чтобы все 3 тысячи 700 пассажиров и членов экипажа оставались на борту в течение двух недель, пока не завершится период карантина.

Сайт kp.ru писал, что сначала коронавирус обнаружили у 20 пассажиров Diamond Princess. Вирус на борт принес 80-летний китаец, который незадолго до круиза посещал столицу провинции Хубэй. Люди вывешивают простыни за борт с надписями: «Хотим алкоголь».

Напомним, по последним данным, коронавирус унес жизни 633 человек. Заражены больше 30 тысяч человек. Полностью выздоровели 1153. В ВОЗ заявили, что лекарств, способных эффективно бороться с «китайским» коронавирусом, пока не существует.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/758198" frameborder="0"></iframe> Коронавирус - пути заражения и профилактика.

ИСТОЧНИК KP.RU