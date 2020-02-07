2020-02-07T12:46:14+03:00
Политика

Крашенинников считает, что не стоит вносить слово "русские" в преамбулу Конституции

Депутат в эфире Радио "Комсомольская правда" заявил, что существующая формулировка "многонациональный народ" весьма корректна [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Ни к чему делить российский народ, считает Павел КрашенинниковНи к чему делить российский народ, считает Павел КрашенинниковФото: Иван МАКЕЕВ
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Сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию России Павел Крашенинников считает, что существующая редакция преамбулы основного закона страны весьма корректна, поскольку в ней говорится о многонациональном народе.

Таким образом депутат прокомментировал инициативу своего коллеги Константина Затулина. Он предложил изменить начало текста преамбулы, добавив в нее слово "русские".

"Мы, русские, в союзе с другими братскими народами сплотившиеся в многонациональный народ Российской Федерации, соединенный общей судьбой на своей земле", - именно так, по мнению парламентария, должна звучать новая формулировка.

Крашенинников в эфире Радио "Комсомольская правда" заявил, что, по его мнению, такая поправка излишняя, но ее рассмотрят в Госдуме, как и другие.

"Преамбулу мы будем рассматривать в самом конце, это больше декларативные вещи. Лично мне больше нравится формулировка "многонациональный народ". Я сам воспитывался в семье, где все были вместе, вырос на Урале, там были разные национальности. Это лично моя точка зрения, я как человек говорю. Мне кажется, такое деление делать не надо, сейчас все очень корректно. Но все внесенные поправки будут обсуждаться в Госдуме", - заявил парламентарий.

Сайт kp.ru писал, что ранее он также поделился подробностями проведения голосования по изменениям в Конституцию.

Павел Крашенинников - о том, нужно ли вносить слова про русский народ в Коституцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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